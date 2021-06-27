巴黎举行同性恋者自豪游行 从郊区进发

约3万人周六前往巴黎市中心参加 "自豪者游行"，游行第一次选址巴黎北部近郊邦丹出发，这是自1977年以来首次在法国首都郊区开始游行。邦丹是巴黎居民稠密，多为工薪者聚集的区份。据组织者解释，其目的是让人们了解，同性恋者们并不都住在沼泽老区Marais的复式公寓里，而也住在郊区。

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据法新社发自邦丹的消息说，约3万人周六前往巴黎市中心参加 "自豪游行"，在游行从Pantin开始，最后到达共和République广场。此次游行邀集Inter-LGBT即女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别者参加。

据参加者说，从邦丹出发，让郊区的人也认识知晓他们的存在与诉求，这也是政治性的。

"自豪游行"连年在法国甚至世界各地都举行。据一位第一次来巴黎游行的参加者说，去年在里昂，因为新冠肺炎病毒疫情而取消了游行，前年则是因为雨下得太大而作罢。通常，巴黎的同性恋者自豪游行规模更大。

据中央社报道称，首度从劳工阶级郊区出发，巴黎同志游行展现包容。根据法国警方说，26日约3万人在巴黎参加了一年一度的同志游行，这是这项游行首次从法国首都巴黎属劳工阶级的郊区出发。

继欧洲针对不同国家对LGBTQ权利的差异作法发生争执之后，全球各地城市这个周末都有同志游行登场。

该报道说，在匈牙利通过一项争议性的法案、禁止校园内传播LGBTQ相关内容后，17个欧盟成员国领袖24日在连署信中宣布，他们支持捍卫LGBTQ人士的权利。他们在信中谴责“基本权利面临的威胁，尤其是对性取向的不歧视原则”，但并没有直接点名匈牙利。