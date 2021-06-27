法国大区选举今办第二轮 投票有几人？

法国大区选举今天是第二轮投票，投票箱在等待选民的到来。而由于近67%的选民未能参加上个星期天的第一轮地区选举，弃权率达到了历史最高水平。本周日，6月27日，法国人会去他们的投票站吗？这是悬在这一天的地方选举中的主要问题。

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法国今天气象条件多样，巴黎预报有雨，但也是不热不凉。天气不应当是选民不去投票的一个因素。会有几人去投票？据本台今天报道称，这就是第二轮的巨大不确定性：法国人是否会再次大规模地对投票箱生闷气？投票的呼声会被听到吗？

近4800万选民应该在本周日参加法国第二轮地区和省级选举的投票，此前的第一轮投票以创纪录的弃权率为标志。事实上，根据内政部的数据，上周日，66.72%在选举名单上登记的法国人没有参加投票。

由于新冠肺炎大流行病而被推迟，6月20日和27日的投票更新了目前由右派、中间派和社会党掌握的12个大区的行政机构。

本周，候选人和政党派别工作人员动员起来呼吁投票，将竞选重点重新放在地方问题上，而不是像第一轮之前那样放在全国性问题上，试图解释这些选举对法国人日常生活的影响。政府甚至在社交网络上发起了一个沟通闪电战，试图激励年轻人，他们的弃权率甚至比普通人的弃权率还要高：高出近20个百分点。

据由Odoxa研究所进行的一项调查显示，低投票率不仅是由于周期性原因，例如与新冠肺炎病毒健康危机有关，而且每两个人中就有一个弃权者是由于 "不信任"，对这次选举或对政治提议 "不感兴趣"。所有政党都在不同程度上受到影响，如果它在第二轮中继续存在，可能会对选举结果产生影响。

据该报道，这次选举的利害关系之一是由玛丽娜-勒庞主持的国民大会有可能在其历史上首次领导一个大区，而其候选人蒂埃里-马里亚尼上周日在普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸获得了胜利。

即将离任的上法兰西省主席泽维尔-贝特朗（Xavier Bertrand）、法兰西岛省主席瓦莱里-佩克雷泽（Valérie Pécresse）和奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯省主席洛朗-沃基耶（Laurent Wauquiez）都有希望他们可能连任。其中作为爱丽舍宫竞选的跳板，泽维尔-贝特朗已经在竞选中。

在左翼，地区选举的结果将使人们了解社会党和生态绿党之间的力量平衡，他们在一些地区为第二轮选举而结盟，而且梅郎雄的法兰西不屈服Insoumis也加入了左翼的联盟。

据评论，这些选举的结果将为2022年春季总统选举前十个月的政治格局提供一个鸟瞰。