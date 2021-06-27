法国首现两人Delta病毒死亡病例

感染力更强、致死率更高的Delta变种病毒在全球快速扩散，法国26日宣布南部热尔省（Gers）首见Delta病毒致死的2起案例，死亡都没有接种过新冠疫苗。热尔省正在检测，是否有大面积传染情况发生。

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地区医疗卫生署（ARS）启动“即刻防疫行动计划”以“避免疫情再起”，同时向法媒表示，病毒没有区域边界，并提醒周边省份朗德省（Landes）设法控制“Delta病例激增的趋势”。

两名病逝者均尚未接种疫苗，年龄分别为42和60岁，且健康皆存在风险因素。地方卫生组织指出，目前还有其他疑似病例正在调查及追踪接触史。

世界卫生组织（WHO）警告，源自印度的Delta病毒是迄今传播速度最快、最强的病毒株。法国政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal） 表示，目前法国确诊案例中，“有9%到10%感染Delta变种病毒，和上周相比大幅增加”。

法国流行病学家科斯塔利亚拉（Dominique Costagliola）27日接受欧洲第一电台（Europe 1）时表示，Delta变种很可能成为法国主要确诊病毒类型。

科斯塔利亚拉说：“我们看到朗德省就是这样的情况，那里Delta变种病毒占新增确诊病例的70%。千万不要以为疫情已经结束”。朗德省上周Delta变种病毒病例只占总确诊人数的30%。总理已经部署7日的检测防疫措施。

医界担忧Delta变种病毒株肆虐，同时施打疫苗速度却又慢了下来。为激励年轻人接种，法国部分城市如尼姆（Nîmes）也仿效其他国家，推出打疫苗送礼物的活动。18到25岁施打者可获得听音乐会或看电影的礼券、交通卡等文化活动鼓励。

《回声报》（Les Echos）27日报导，面对激增的Delta变种病毒确诊人数，法国与德国开始忧心日前已松绑的边境与旅游规范。

根据《回声报》指出，24日欧盟峰会上，德国总理默克尔（Angela Merkel）指责葡萄牙对疑似带来Delta变种病毒的英国游客大开国门。

法、德两国也对希腊表达不满，因为该国接受施打俄罗斯和中国疫苗的游客，而欧盟对这两国的疫苗效用仍存有争议。