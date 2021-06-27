法大区和省议会第二轮选举弃权率仍高达65%

法国大区和省议会选举第二轮投票落下帷幕。此次选举将选出4058名省议会议员和1758名大区议会议员。据初步统计，第二轮投票的弃权率达65.7%。也就是说，2/3的选民没有投票。在此次选举中，大东部地区投票弃权率高达70%。2015年省议会选举全国弃权率曾为41.6%。

广告 继续浏览后续

弃权率创下历史新高，在台上不论是哪一派的政党都要扪心自问：选民对政治为什么会如此心灰意冷！斯特拉斯堡一名31岁的女性德博特(Hélène Débotte)告诉法新社记者：此次省议会选举她真不知道把票投给谁。她补充说：明年总统选举，我再去投票。因为总统选举关系重大；候选人有政治大纲。而大区和省议会选举是一群人，我搞不清楚应该把选票投给谁。

这名女性的说法是否代表了广大不去投票者？我们还是听听来自斯特拉斯堡、里尔、里昂、第戎、马赛等不同城市民众的说法吧！法新社记者在斯特拉斯堡一个投票站采访了两个人。一个是准备去看球赛的于贝尔(Hugues Hubert)，他现年66岁。他告诉记者：他虽然来投票但他深知投票也是白搭。

第二名受访者是退休人员弗朗索瓦兹( Anne-Françoise)。她告诉记者：此前没有看到或听到有哪些候选人？也不知道他们的将来准备如何治理我们的大区？58岁的达尼埃尔告诉记者：他几乎是“闭着眼睛”投的票。

马赛一名年纪花甲的蒂埃尔（Thierry）告诉记者：我们老一辈懂得投票的重要性，而年青人却不这么看。他还严肃地说：不去投票就等于是否定民主！

法国北部城市里尔南部的老年人范欧佛鲁普(Josiane Vanoverloop)今年82岁了。她投完票告诉记者：参选者在竞选时经常做出这样那样的承诺，听起来挺好的。但当他们一旦被选上了，就不兑现了。长久以往，大家对政界就厌倦了。而我们这一代人无论如何是不会浪费自己手中这张选票的！

69岁的一名退休者(Jean-Claude Berto)惋惜地说：年长者为有权投票做过多少努力；而今年青人不懂得珍惜。

法国中部城市里昂在投票站监票的迪兰(Dylan)告诉记者：的确，第一轮和第二轮来投票的人很少有年青人。

第戎一名31岁的吉永(Quentin Guillon)反对大家这样一概而论。他说：这次省议会选举不论是第一轮还是第二轮，我都没有落下。

31岁的书籍插画师齐埃菲尔(Pierre Kieffer)告诉记者：如果候选人能有机会多讲一讲他们的政治纲领，我会去投票的。问题是我太不了解他们将来有什么打算。

53岁的塞柏伊(Houssine Sbaï)对政界目前对伊斯兰或移民话题的争论表示非常失望。他对法新社记者表示：社会要融合，需要大家更好地在一起共处。而我的感觉是，政治家们所说的和所作的，是要分裂社会。他还补充说：回顾法国历史；回顾代表思想解放的启蒙运动，法国的状况远非如此。

此次创新高的大区和省议会选举弃权率的确令政界人士要好好思考一下深层的社会原因。