环法赛今年悄悄上路了

环法自行车赛这个周末在法国布雷斯特起跑。因为疫情，布雷斯特成为起跑光荣点。这并不是环赛第一次光顾这一地区。布列斯特是第四次举办换赛（继1952年、1974年和2008年之后），而且环法自行车赛战后的三位冠军Jean Robic、Louison Bobet和Bernard Hinault都来自布列塔尼。昨天的起跑段是从布雷斯特至朗德；今天的赛段，则是从Perros‑Guirec 至Mûr‑de‑Bretagne Guerlédan。

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2021年环法自行车赛已经第108届环法自行车赛，被认为是世界三大自行车环赛之首。本届比赛最初计划从丹麦首都哥本哈根出发，但因为新冠肺炎毒病疫情的影响，起点选设在法国布雷斯特。

而且，今年的环法赛，最早计划于2021年7月2日至25日举行，但为了避免与赛期或仍然有疑虑的2020年夏季奥运会时间重合，环法赛又将赛程改至2021年6月26日至7月18日。至此香榭丽舍大道冲刺日期基本定局。

目前所知2021年环法自行车赛的路线总长3,383公里。其中，第七赛段长达248公里，是2000年环法自行车赛以来最长的赛段。

据法新社说，环法赛开赛不久发生集体摔倒，原因是一名观众手持标语牌与德国队选手马丁相撞，导致环赛车队群摔。最严重受伤者可能是没有运气的西班牙选手摩维斯塔车队马克-索勒。他的左臂因碰撞而出现三处骨折，当晚被迫宣布退赛。不过索勒在 "左手腕强烈疼痛 "的情况下设法站起来并完成了比赛。据西班牙队宣布说，索勒因 "两个桡骨头和左尺骨头骨折 "而退赛。马克-索勒曾获2018年巴黎-尼斯赛的冠军，也被认为是今年有实力夺得好名次的选手。

群摔倒地事故在距离比赛终点还有50公里左右的时候发生。事故严重阻碍了环赛赛程。

环赛从布雷斯特到朗德诺赛段的冠军、法国人朱利安-阿拉菲利普比预计时间晚了近半小时通过终点线。