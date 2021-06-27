瓦莱丽·佩克雷斯赢得法兰西岛大区选举

法国大区和省议会第二轮投票活动落下帷幕。法兰西岛、上法兰西大区等上任候选人均成功连选连任，他们基本上是属于传统右派。法国社会党赢得了五个大区的选举；极右势力“国民联盟”两手空空，本有希望的南部普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区也落入传统右派手中。执政党“共和国前进党”如同在第一轮选举一样得票率没有超过10%。

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引人注目的法兰西岛大区， 连选的议会主席瓦莱丽·佩克雷斯获得了44.9%的选票；顶住了绿党、社会党和极左政党“不屈服法兰西”的同盟攻击。宣布自己为下届总统候选人的扎维埃·贝特朗(Xavier Bertrand) 誓言，如果输掉大区和省议会选举，即会解甲归田。第二轮选举结果显示，他以53%的高票赢了“国民联盟”候选人谢努（Sébastien Chenu）。谢努得票率为25.6%。

佩克雷斯在获胜后表示：我没有忘记那些没有前去投票的选民；我向每一位对手致敬。她还表示：我会和过去一样，倾听每一位选民的心声。

竞争激烈的普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区以传统右派穆塞利（Renaud Muselier）获胜落幕。穆塞利的得票率更高，为57%；把得票率为43%国民联盟（Rassemblement national RN）候选人梯埃利·马里亚尼(Thierry Mariani)抛在了身后。穆塞利在获胜后表示，这是团结一致的选举结果。穆塞利在第二轮选举中获得了执政党“共和国前进党”和中间党派联盟“民主运动党”和“民主与独立派联盟”（Union des démocrates et indépendants UDI）的鼎力支持。