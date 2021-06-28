欧洲杯爆冷门 法国队点球失败遭瑞士淘汰

欧洲杯法国队与瑞士队点球大战，姆巴佩点球被对方扑出，大热门法国队被淘汰。

欧洲杯八分之一决赛，世界杯冠军队法国队周一遭遇瑞士队，法国队点球大战不敌瑞士队出局。

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法国队是本届欧洲杯大热门，尤其是在本泽马重返国家队，从被称之为死亡小组的循环赛战胜德国，以小组第一名出线后，似乎本届冠军更是志在必得，

法国队与瑞士队对抗与同日稍早举行的西班牙队与克罗地亚队比赛极其相似，如同克罗地亚队，瑞士先踢进一球，法国队上半场以0比1落后，随后法国队以三比一领先，九十分钟时瑞士队踢平，三比三，但与克罗地亚队相反，瑞士队在加时赛时没有被法国队的猛攻击倒。

法国队上半场表现出奇平庸，像游魂似地，防守常常出现漏洞，15钟时，瑞士队率先踢入一球，塞费洛维奇头球破门，瑞士队1比0领先。

下半场，法国队继续下滑，进入55分钟时，甚至被罚点球，但被守门员洛里奇迹般扑出，自此，转折点出现，法国队展开猛烈反攻，本泽马在57分帮助法国队扳平，59分，本泽马头球顶入，法国队2比1反超，法国队越战越勇，第75分，保罗·博格巴禁区外远距离射球成功，法国队比分扩大到3比1。

但是瑞士队在三比一劣势下没有放缓进攻节奏，第81分，塞费洛维奇头球破门，将比分追至2比3，第90分钟，法国队中场失误，瑞士队加夫拉诺维奇将比分追成3比3。

加时赛双方比方维持3比3，点球大战，法国队最后出场的姆巴佩点球被对方扑出，法国队被淘汰。