法国极右领导人玛丽娜·勒庞遭遇急刹车

在刚过去的法国大区议会和省议会选举中，法国极右政党国民联盟党遭遇挫折，玛丽娜·勒庞的上升势头遭到遏制。

广告 继续浏览后续

在刚过去的两个周日，法国进行了省议会和大区议会的选举，此次选举的一大特点是三分之二的选民都没有前往投票站投票。在选民大量弃权的背景下，玛丽娜·勒庞领导的国民联盟党没有赢得任何一个大区，也没有赢得任何一个省份。而且，和2015年的同一选举相比，玛丽娜·勒庞领导的国民联盟党的得票数量都在普遍下降。

在国民联盟党寄予厚望的普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区，该党的被称之为是“开放的”候选人、前共和党籍的Mariani最终只获得了42.7%的选票，而他的对手共和党的候选人Muselier则获得了57.3%的选票。

国民联盟党在地方选举中的挫败让其领导人玛丽娜·勒庞没有了展示其执政能力的地方，并引发了众多的批评的声音，批评者不仅批评国民联盟党的内部运作，也批评玛丽娜·勒庞的让该党“变得普通”的策略。

法新社的报道指出，玛丽娜·勒庞的愿望是通过在市政选举、省议会选举和大区选举这样的地方选举中赢得越来越多的民选代表席位，从而像“登山”一样，最后在总统选举中取得胜利。

也正是为未来执政做准备，玛丽娜·勒庞把她的政党的名字从国民阵线改为国民联盟，以显示，其政党不仅仅只是一个“抗议”的反对党，而是已成为一个可以“执政”的政党。