法国队输球回家，从布加勒斯特到巴黎的巨大失望

“沉没”，“重击”，“幻灭”，“摧毁”。前不久离开赛场陪妻子迎接二女儿降生的瑞士守门员，本次救出了巴黎圣日耳曼年轻球星的点球，瑞士以8-7的总比分吹响了前世界杯冠军，欧洲杯冠军回家的号角。从布加勒斯特到巴黎，为法国球迷留下一片“巨大的失望”。点击以下视频，回顾瑞士队赢得历史，法国民众等的反应。

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© Ninan WANG/ RFI STUDIO

瑞士球迷Philip在布加勒斯特表示：“当比分变成3-1的时候，我们都以为瑞士队完了。当时就想，行了，可以回宾馆了。但我们追平到3-3的时候，简直疯狂起来，索姆扑出了姆巴佩的点球，这也很疯狂，现在我们要去圣彼得堡，去伦敦，当然是要拿下奖杯了！”

瑞士球迷Ramon和Daniel RUEN走出场外，感慨道：“哇！怎么说呢？当法国3-1瑞士的时候，我真的很难过，我们就想，千万不要让法国队赢4球，5球，这样。然后，瑞士队居然反转了，这简直太棒了。这是瑞士国家队在大型比赛当中最好的一场表现…所以到最后，一切都变好起来了。”

不远处的法国球迷Nikola和Valentin表示：“当博格巴打进第三球的时候，我们真的相信（法国队会赢）…不过瑞士队真的踢得很精彩”。

法国球迷Bryan称：“我们有点为法国感到难过，因为法国队踢了一场硬仗，坚持到了最后，姆巴佩最后丢了点球，这很不幸，但是说真的，瑞士很棒，他们知道什么时候该进球，瑞士真的很棒”。

另一位法国球迷Armin难掩悲痛：“这场比赛很复杂，很艰难，我觉得教练的战术出了问题，调整也调整得不好，点球选的人也不好，总而言之我们没有好好踢”。

回到巴黎，球迷们是如何度过这一巨大失望之夜的？某酒吧里，球迷Victoria已经微醺：“太难了，对我，一个法国女生来说，（这比赛结果）太难了”。另一位球迷说：“虽然但是...我们曾经是世界冠军啊！”

球迷Yvan BUBANJIA父母来自克罗地亚与法国，他表示：“我有克罗地亚血统，今年法国克罗地亚都输球，我超级难过，我爸是克罗地亚人，我妈是法国人…我真的感到太失望了，法国毕竟是世界冠军啊！”

次日清晨的巴黎冷雨纷纷。一名从事金融的小伙Geoffroy对昨晚的球赛感慨表示：“我没感觉我们的球队成员有拿出最大努力，你看看他们在各自俱乐部的表现，再看看他们在法国队表现就知道了”。另一名路过的管理教练Alice则认为：“我感觉人们本来想通过这场比赛团结下人心，尤其是新冠疫情之后，人们想聚在一起支持球队踢到决赛，所以法国队输球了我觉得还挺可惜的，但球员们肯定比我更难过”。

丢掉点球的姆巴佩在社交平台致歉，称自己当晚难眠。法国队主教练德尚坦言，世界冠军回家令人悲伤，但没有人怪罪姆巴佩丢掉点球，因为这就是足球：“没人责怪他（姆巴佩），你们都知道，我跟球员们交流了，这支队伍有能量，有团结，我们在一起有过非常好的时光，就是这样。而今天呢，我们必须要接受这个结果。这个结果让人痛惜，悲伤。但是无论如何，虽然我们没有在所有地方都做到完美，我们仍然做了很多很棒的事情。如果我们今天止步，就意味着我们不配拥有更好的结果。这次的欧洲杯非常难，有许多难以预估的因素，但这都不是借口。今天我们也像其他一些球队一样回家，曾经的世界冠军，欧洲冠军得接受这个结局，这让人难受，但必须要接受”。