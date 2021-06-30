巴斯德研究院:未接种疫苗者传染他人几率高12倍

法媒:若疫苗接种率停止上升，秋季可能出现第四波Covid-19疫情。这是南特一个疫苗接种中心2021年6月3日

法国巴斯德研究院（Institut Pasteur）日前发布一项研究报告，其中显示，未接种疫苗者传染他人机会多出12倍。

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参加这项研究的西蒙-戈什梅兹（Simon Cauchemez）6月29日在推特贴出这份报告的连接。

这份6月28日的报告说，我们研究了法国部分人口接种疫苗后，在流行病学上，对SARS-CoV-2（科学界对冠状病毒Covid-19的称呼）大流行产生的改变，并推断对控制今年秋季可能出现的流行病反弹的影响。

这份报告中有三点受关注：

1. 未接种疫苗的成年人会大大增加医院的压力。在参考方案中，60岁以上未接种疫苗的人占人口3%，却在住院病例中占35%。

2. 未接种疫苗的人对病毒传播的贡献不成比例地超高：未接种疫苗的人传播冠状病毒（SARS-CoV-2）的可能性，比接种过疫苗的人“高出12倍”。

3. 儿童和青少年虽然只占人口22%，但由于疫苗接种率低，他们在全部感染病例中约占一半。此外，儿童青少年也是大约一半传染的起源。

这份报告说，在我们的参考情景中，基线繁殖数R0=4，12-17岁的人的疫苗接种率为30%，18-59岁的人为70%，60岁以上的人为90%。

该报告并预测，在没有采取控制措施的情况下，可能会出现类似2020年秋季的住院高峰。

巴斯德研究院这份报告的8位作者是：Paolo Bosetti，Cécile Tran Kiem，Alessio Andronico，Vittoria Colizza，Yazdan Yazdanpanah，Arnaud Fontanet，Daniel Benamouzig，Simon Cauchemez。