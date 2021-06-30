法国宣布 7月7日起入境外国游客新冠筛检将自费

法国政府宣布，7月7日起入境法国的外国观光客接受新冠病毒检测，需要自己支付费用；在此之前，来

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法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔 (Gabriel Attal) 表示，这项新冠病毒的核酸检疫测试PCR将收取“高达 49 欧元费用，抗原检测则收费29 欧元”。

发言人阿塔尔周三（30日）晚间在回声报上线的访谈视频中指出，自7月7日起，对于那些入境法国的外国观光客，在接受新冠病毒检测时，不再是免费的，他们将需要自己负担这些检测费用。

阿塔尔先生还补充说：“对于核酸检疫测试PCR，将向这些入境法国的观光客收取49 欧元费用，抗原检测则收费29 欧元”。

对于阿塔尔来说，这是一个互惠原则的问题，他说：“因为在大多数国家，对于前往旅游的法国旅客，做这些检测都是要自己付费。而且，到我们这里来的游客，显然是有健康通行证的。”

根据巴黎人报周三晚19时35分，引述报道法国公共卫生部记录的最新数据 ，当天法国新冠新增死亡人数25人，新冠住院病患人数继续下降。 本周三，新冠住院人数总共有 8,541 人，其中 1,204 人在重症监护室。 比前一天还少。

新冠疫情危机“应该让欧洲苏醒过来”

法国经济部长勒梅尔在里斯本举行的经济重启峰会上表示，新冠疫情危机“应该让欧洲苏醒过来” 才能扮演一个领导者的角色。

他说， “这场新冠疫情大流行可以被视为一个机会。”他并补充说，欧洲目前必须做出“战略选择”来定夺其未来。

他提醒说，“我相信现在是欧洲”尽一切可能保持领导地位的最好时机。而此际，欧盟正在与主要创新来源的中国或美国竞争而且正在失去优势。。”

这次重启复苏峰会结束了葡萄牙担任欧盟理事会主席的职位，峰会强调需要促进投资，这将保证欧盟成为世界的领导者，特别是在气候转变和数字的领域。