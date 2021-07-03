法国宣布恢复与马里军队合作

法国陆军部周五晚间宣布，法国在萨赫勒地区部署了5000多名军队，在5月马里发生第二次政变后暂停了双边合作，法国现在将恢复与马里武装部队的联合行动。

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据本台报道说，法国刚刚在一份声明中宣布，“在与马里过渡当局和该地区各国协商后，法国注意到马里过渡当局的承诺，并得到西非国家经济共同体（ECOWAS）的认可，因此决定恢复自6月3日以来暂停的联合军事行动以及国家间咨询任务。”

马里在9个月内发生两次政变，新的政变使阿西米-戈伊塔上校成为这个对萨赫勒地区稳定至关重要的国家的领导人。马里政变后，法国在一个月前宣布暂停与马里部队的联合行动。法国与马里部队合作打击圣战分子已有多年。

法国周五在其声明中提及，法国与欧洲和美国盟友一起，与萨赫勒国家和国际特派团一起，仍然完全致力于打击在萨赫勒地区活动的圣战恐怖组织。

马克龙总统最近宣布，法国即将逐步从萨赫勒地区脱离。法国反圣战部队Barkhane（目前有5100人）将转型，转而采用一个精缩机制，但重点仍是打击恐怖主义和对当地军队的战斗支持。据法国国防部长弗洛伦斯-帕利周五早些时候强调，"这种转变并不意味着离开萨赫勒地区，也不意味着我们将放松在该地区的反恐行动。"我们欧洲人集体都有责任确保欧洲的南翼安全。她说："至关重要的是，不要让萨赫勒地区以及更广泛的非洲地区成为这些与伊斯兰国恐怖组织Daech和基地组织有关联的恐怖组织的躲避藏身地和扩张区。

该报道说，为了减少在萨赫勒地区的部队数量，法国在很大程度上希望启动欧洲特种部队塔库巴，该机制是在巴黎的倡议下创建的，以支援马里部队作战。据法国国防部长帕利女士指，"今天，我们没有看到与马里政治局势对反恐有任何转变、沉默或质疑"，但她认为 ，我们应该让塔库巴变得更加重要，因为我们看到它在未来几年的主要作用。

据该报道，欧洲塔库巴机制目前在马里有600名士兵：其中一半是法国人，其他是爱沙尼亚人、捷克人、瑞典人和意大利人。罗马尼亚也已承诺参与。