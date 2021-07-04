法国极右国民大会选主席 玛丽莲勒彭无悬念续任

玛丽-勒庞周日不出所料地再次当选为法国极右翼的国民大会党主席，这是她的第四个任期，但预计她将在秋天暂时离任，专注于明年的总统选举。该党接下来选举届时需要的临时主席以及讨论竞选总统布局。

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据法新社说，自2011年以来一直领导法国极右翼政党的玛丽莲勒彭今天以98.35%的该党党员投票票数当选。

国民大会的二号人物乔丹-巴尔代拉（Jordan Bardella）没有什么异议而当选为国民大会相当于该党议会的全国委员会委员。他排在佩皮尼昂（南部）市长路易-阿利奥（Louis Aliot）和赫宁-博蒙（北部）市长斯蒂夫-布里奥斯（Steeve Briois）之前。报道说，这是党内影响力的一种晴雨表。

该全国委员会（NC）届时将开会确认玛丽娜-勒庞提出的新领导层，她将在其中指定她的继任者担任临时主席。乔丹-巴代拉正在被考虑竞选这个职位，这个职位也是路易斯-阿利奥特寻求获得。阿利奥特在周六与勒庞女士会面了一个多小时，他指出自己在党内有三十年的 "党龄"。

就国民大会，玛丽莲勒彭说，增加了女性参政，同时向不同政见开放。