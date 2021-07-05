巴黎自认俊美座椅遭批 要被迫拆除

巴黎将要拆除一些遭到批评的新式公共空间的装置，包括新式座椅和美学创新的路人歇息的安置。一个名为"SaccageParis "的破坏运动尤其指责这些装置不好看。

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巴黎市政厅周一宣布，巴黎市长Anne Hidalgo的第一副手Emmanuel Gregoire许诺将移除一些有争议的公共长椅和公共座椅，这些引发争议的座椅是巴黎多达8项据说是注入 "新美学"的美化巴黎措施。不过这一决定被怀疑是回应蔓延巴黎的saccageParis破坏运动。

据市长宣布说，在3月初至6月底进行的网上咨询中，2000名选民中82%的巴黎人批评 "新美学"装置，150个绰号为 "蘑菇 "的座位将在未来几个月内被拆除，巴黎还将翻新或拆除绰号为 ""mikado" "的木质长椅。"mikado"是一种游戏棒或巧克力棒。

这些现代长椅遭到名为"SaccageParis "运动激烈批评，这个运动谴责清洁问题、街道公共设置的选择或公共空间的运用。市议会还将拆除80.7万件街道设施中它认为 "无意义 "的2000个装置，其中10%与旅行有关。

在第一次疫情隔离期间诞生的60公里长的冠状动脉形状的自行车道装置，也因其黄色路标和混凝土块而受到批评。不过到2023年底，其大部分将被延续下去。"我们将不再为新的自行车道使用这些装置，"巴黎承诺会有一个 "更加谨慎和和谐 "的临时路标标志。

法新社说，巴黎许诺还将努力协调树木绿化植被的计划。