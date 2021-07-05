法国司法部长收传票 或涉利益冲突调查

法国司法部长埃里克-杜邦-莫雷蒂已被传唤，将于7月16日出庭接受指控，调查他在司法部的政府工作与他以前的律师身份之间可能存在的利益冲突问题。60岁的埃里克-杜邦-莫雷蒂说他对此心情平静。法新社引述消息说，埃里克-杜邦-莫雷蒂因令人生畏的身材和声音，他赢得了140个无罪判决，并赢得了一个绰号："无罪判决者"。此次调查或与早前他担任前总统萨科齐司法案辩护律师时的案件有关。

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法新社今天报道称，一位接近此案的消息人士周一告诉法新社，法国司法部长埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）已被司法传唤。他将接受法国共和国法院（CJR）的法官审理，该法院是法国唯一可以对政府成员在行使职责时的犯罪行为进行审判的法院。

据接近此案的消息人士透露，上周四，作为调查的一部分，在对司法部进行罕见的搜查时，传票递交给了司法部长。司法改革委员会的三名法官星期四对司法部的房舍进行了15个小时的搜查。司法部长的一部电话，有着与他的不同合作者的邮件，均被搜查者载走。

在三个法官工会和反腐败协会的投诉下，法国司法1月份开启了涉及"非法获取利益 "进行调查。上述指控者指责杜邦-莫雷蒂利用其司法部长的职务之便，干预他之前担任律师的案件。

60岁的埃里克-杜邦-莫雷蒂在《星期天报》（JDD）上说，他 "非常平静"，并谴责这些工会为了 "司法部长换入 "而进行的串演。

埃里克-杜邦-莫雷蒂被指媒体曝光率极高，说话心直口快，也习惯于上电视机，甚至在2019年开始登台演出，埃里克-杜邦-莫雷蒂可能是法国民众最熟悉的刑事律师。凭借他的 "大嘴巴"、令人生畏的身材和声音，他赢得了140个无罪判决，并赢得了一个绰号："无罪判决者"。

埃里克-杜邦-莫雷蒂还是两个孩子的父亲，与加拿大歌手伊莎贝尔-布莱（Isabelle Boulay）结为夫妻，这个重度吸烟者一年前被任命为司法部长令所有人吃惊。