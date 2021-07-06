嘎纳国际电影节 文化部长在红毯上又惊又喜

第74届戛纳国际电影节于7月6日至17日在法国南部城市戛纳举行，电影节评委会全体成员在当天集体亮相。评委会主席斯派克·李(Spike Lee)开幕前戴着印有“1619”数字的鸭舌帽，象征1619年第一批被俘非奴抵达英属北美殖民地400多年。法国流行音乐届首席歌手玛莲·法莫（Mylène Farmer）身穿红裙。摄影师和记者围上采访。经纪人阿卢什( Didier Allouch)急忙挡住人群，让大家在台下等，因为2021年的电影节要把防疫工作做好。而开幕式走红毯当天，评委会主席斯派克·李(Spike Lee)向法国文化部长巴什洛（Roselyne Bachelot）行了贴面礼。巴什洛又惊又喜；这本是违反防疫规定的。

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本届戛纳电影节主竞赛评审团中，女性成员占据了5个席位，而男性成员只有4名。美国女演员朱迪·福斯特（Jodie Foster）受邀担任第74届戛纳电影节开幕式荣誉嘉宾

巴西导演克雷伯·曼东沙·费侯(Kleber Mendoça Filho)飞抵法国后，采取了自我隔离的防疫措施。他1991年来戛纳国际电影节的时候身份曾经是一名记者。他还告诉媒体：他已经1年多没有踏入电影院了。

在纽约土生土长的美国演员玛吉·吉伦哈尔（Maggie Gyllenhaal）来到法国戛纳更是兴奋。她说：她已经两年多没有看过电影了。作为歌星出任戛纳国际电影节评审团成员，玛莲·法莫吸引了刻意来看他的歌迷。从比利时赶来的穆里尔和朱莉(Muriel et Julie)告诉记者：他们手里特意举着两只白玫瑰。一只将赠送给女歌星玛莲·法莫；另一只经赠送给美国演员朱迪·福斯特（Jodie Foster）。

特意从布鲁塞尔赶来的穆里尔和朱莉(Muriel et Julie)还告诉记者：他们是在2019年的一次音乐会上见过玛莲·法莫。她的歌声；特别是慢歌是那样的感人。在做人上，他们不论是什么时候给玛莲·法莫去信，都会收到回信。

当记者问评委玛莲·法莫，让她记忆犹新的一次戛纳国际电影节是哪一次的时候？玛莲·法莫回答说：那是1993年。新西兰导演、制片人兼编剧简·坎皮恩（Jane Campion）执导“钢琴课”获得了金棕榈奖。她说：那也曾是第一名女性导演获得了金棕榈奖。记者再问：你得知被选为评委是何种心情？玛莲·法莫回答说：有的时候人生只有那么一次机会，我怎么会错过。今年的戛纳国际电影节将是令人难忘的！