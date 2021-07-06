巴黎圣母院铅污染 一项“危害他人性命”民事诉讼被提出

周二（6日）巴黎省际联盟公会CGT和一协会，以及两个住在巴黎圣母院附近的家庭，就历经大火后圣母院造成污染的问题想法院提出告诉，控告某人“置他人性命于危险而不顾”

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这三方联合提告者所针对的是， 2019 年 4 月 15 日巴黎圣母院遭大火后所造成的铅污染问题。

本案提出告诉的三方是根据劳工监察局提出的一份报告所指出的：在保护大教堂施工地的建筑工地员工方面涉嫌失职。

根据这些文件，投诉理由指控，估计有 400 多吨的铅熔化，并因火焰力道而喷气蒸发到空气中。 根据法国国家工业环境研究所于 2019 年 11 月进行的模拟作业，随着喷气铅污染可辐射很远，直到距离圣母院53公里远的巴黎南部的 Mantes-la-Jolie。市镇

相关的失职很早就被指出

这项民事诉讼案原告的律师 Me François Lafforgue 认为，在火灾发生后的三个月内，没有采取任何足够的措施，来保护居民以及现场工作人员的健康，这是律师在法国 France Inter. 电台指出的。

事实上，由法国一网路媒体Mediapart 于 2019 年 8 月披露的这份劳动监察局的报告强调说，“用来去除污染的净化装置的淋浴设备无法启动”，“在被污染区的中间的天台上安装在前院的三个净化装置，无法让员工进行有效地净化去污染”，报告并认为，这种情况对工人来说是“危险的”。

更糟糕的是，劳工监察局在接下来的那个月曾经警告区域文化事务局 (DRAC)说，工人“没有配备可以用来保护他们免受吸入铅尘风险的呼吸面罩”，以至于他们把这些铅污染带回了自己的家中。

最后，大区的省长米歇尔·卡多 (Michel Cadot) 决定于 2019 年 7 月 18 日暂停圣母院工地上的这项去铅污染工程。

这项司法投诉同样也批评巴黎市政府“并未提醒学生家长要注意他们的孩子所面临的风险”，并谴责“地区卫生局做出一项真实的隐瞒信息”。

2019 年 7 月，鲁滨逊协会（Robin des Bois 协会）已经在司法上进行一项对 某人 提出了铅污染的投诉。 但这一项投诉，于 2020 年 12 月在没有跟进的情况下结案。然后，她于2020年 4 月 8 日，根据民事当事人的宪法规条，再度以“危害他人生命”为由，这也让法院可以指派一名初审法官调查办案。