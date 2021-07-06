第75届阿维尼翁戏剧节开幕 葡裔欧洲主义者官宣下任总监

新冠疫情政策限制的严冬过去了，戏剧专业人士希望在今夏的第75届阿维尼翁戏剧节重新拥抱营业额与表演的自由。阿维尼翁戏剧节是法国文化民主与艺术自由的化身，去年因疫情没能办成，今年得到政府准许，除了进入教皇宫需要出示新冠健康证明之外，并无过多限制。然而今年街上贴发海报者常抱怨经济不好，无人同行，非官方OFF部分剧目数量也比往年少。不过，戏剧节之王不担虚名，官方的IN 部分47场戏剧，2场展览，41场读书会，72场辩论与见面会，预计有13万入场人次，比2019年多约两万人次（仅论需提前预约的票，自由入场类未计）。

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75e Festival d'Avignon © Ninan WANG/ RFI

本次的戏剧节演出方有42%来自国外，这当中以法国之外的欧洲其他国家为主。7月5日的开幕式有法国政府，大区民选代表，市政代表等出席，走访了看重“法国制造”，重用法国中小企业，修葺一新的教皇宫光荣庭院。戏剧节现任总监Olivier PY表示，新的布置将让戏剧更加民主，每个观众都能与剧场产生更深的连结，更好的视听感受，同时更符合防疫规定，同时更好地准备迎接未来的观众，因为戏剧的未来，属于现在还没到场的未来的人们。

法国文化部长Roselyne Bachelot-Narquin庆贺道：“在阿维尼翁戏剧节如此具有代表意义的教皇宫光荣庭院，且是焕然一新的光荣庭院，为第75届阿维尼翁戏剧节揭幕，这多么荣幸！得益于新的布置，光荣庭院今晚就可以再次与观众见面（伊莎贝尔-于佩尔主演的 “樱桃园”）。祝贺参与工程的各位，让教皇宫更深扎根进它厚重的历史。

随后，她宣布了接棒Olivier PY，即将在2022年9月1日接任总监一职的人选：葡萄牙裔欧洲著名戏剧艺术家Tiago Rodrigues. 戏剧节董事会与阿维尼翁市长称赞Tiago Rodrigues是一位具有欧洲雄心壮志的戏剧艺术家，理念扎根于大众，坚定捍卫欧洲概念，信仰欧洲在文化，语言交汇时迸发的思想之光。Tiago Rodrigues已经是阿维尼翁戏剧节的熟人了，本次带来的改编自契诃夫的樱桃园与法国著名演员伊莎贝尔-于佩尔合作，今夜打开本期阿维尼翁戏剧节的帷幕。

Tiago Rodrigues表示：“出任新总监，这是一场大冒险，我愿为这盛大的艺术自由与文化民主，奉献我所有的能量。我还要感谢法国，它以多元的社会接纳了我，接纳了如此多的移民与流亡者，并且依旧在接纳他们，这些移民当中就有逃离葡萄牙独裁的我父亲，法国曾接纳了我父亲这个葡萄牙人，现在又接纳了我这个葡萄牙人。我打算在阿维尼翁住下来，从我第一次来到阿维尼翁我就爱上了这里。再一次感谢各位信任我，让我有机会为这场乌托邦贡献我的能量”。

现任总监Olivier PY的最后一场戏剧节将会是第76届，但这绝不会是他最后一次参与。他对继任者Tiago Rodrigues表示，“你若需要，我随时在”，“幸亏是你，我认为只有你，能通过戏剧节，继续为未来的乌托邦奠定基础，而非仅仅列出一系列好看的剧目”。Olivier PY强调未来的主人-年轻人，少年人之于戏剧的重要性，因为未来属于他们，这也是今年戏剧节主题“追忆未来”的出发点之一：从过去生发，实现未来。

今年戏剧节的开幕式新闻发布会已“占领剧场”人员的示威游行告终，法国总工会戏剧行业秘书长Denis Gravouil表示，政府在疫情期间给戏剧从业者的补助根本不够，今年五月宣布了一些扶助政策，但也没什么用，政府给人的感觉是以为戏剧行业已经完全复苏了，但我们可以看到，阿维尼翁戏剧节OFF部分的数据显示，本来每年大概都是1500个剧，今年直接1000多一点点。“原因就是岗位没那么多了，不是所有人都有工作，这算什么真正的复苏呢！”“还有就是音乐家工会有一个调查数据，约有75%的音乐家没有恢复到2019年那样的正常工作，这还是所谓的5月19日解封复苏之后的数据。其实根据是否公立，是否私立，补贴的情况都不太一样：我们能看到公立私立之间有着差距，公立戏剧行业已经复苏了，就比如今年的IN部分基本可以说是重振了，然而OFF部分只恢复了以往的60%左右。这就暴露出戏剧行业没有得到良好的政策陪伴，政府或许认为文化不是关键产业。文化不仅关乎民主，还关乎民众的心理健康，我们不可能假装以为戏剧演的跟现实脱节，就像我们不能假装认为贫穷没有加剧，我们演的剧，都是深深扎根于真实生活的”。