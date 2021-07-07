法政府将把未接种疫苗病患名单通知其家医科医师

法国国家信息自由委员会(Cnil)通过一项决定，将把那些未接种新冠疫苗民众的名单发送给他们个人的家医科医师。然而，该委员会也表示，必须提供“强有力的保证”来规范这一措施。

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为了能够实施这项措施所做的倒数第二阶段的准备工作已大功告成。 7 月 7 日周三，国家信息自由委员会(Cnil)通过决定，将把那些未接种新冠疫苗的患者名单发送给他们的家医科医师。这一步骤也是行政部门为了能够加强其旨在告知和说服那些尚未接种任何一剂量的民众，所强烈依赖的一重点工作。

具体来说，政府的法令草案将允许 国家科学委员会(Cnam) 编辑记录“发送给平日负责替民众看诊的家医科医师，一份那些未接种疫苗的患者名单，以便这些医生可以联系自己的病患。 国家科学委员解释说，他们还将被授权使用“新冠疫苗”档案来联系那些尚未接种疫苗的民众。

法国国家信息自由委员会 认为：“法国保护个人医疗机密的立法并没有阻止医生可以了解他的病人的疫苗接种状况，当这涉及到该医生所照顾的病人时，并且了解这些信息是与治疗病患和给与建议有关联时，法国保护个人医疗机密的法律并未阻止医生可以了解他的病人的疫苗接种状况”。

不过，该委员会还提出了几个条件指出：“他们采取前所未有的手段，让提高疫苗接种意识的行动可以合法地实施，前提是它们必须让民众获得有强有力的保障。”

首先，这份名单的传发应该只在“家医科医师要求下”进行，而不是系统性地传送给所有相关人员。 然后，医生必须“在宣传活动结束时”删除该名单。 健康领域专业人员的接洽病患目的应该是“告知人们并宣导及提供疫苗施打的相关资讯，而不是在病患表示不想接种疫苗时而试图说服他们”，病患必须有选择接种与否的自由。