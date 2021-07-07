阿维尼翁戏剧节OFF部分开幕！走进“讲共产主义历史给精神病人听”等剧

一年的封城，一年的等待后，阿维尼翁戏剧节OFF部分（对应官方的IN部分）携1070个剧强势回归。这个数字与往年相比略有下降，但在采访当中，剧团们以执着的对生活与艺术的热爱，吹散了疫情在人际关系上空产生的迷雾。点击以下视频报道，走上阿维尼翁的街头。

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Le 55e Festival OFF d'Avignon se lance aujourd'hui le 7 juillet. © Ninan WANG/ RFI

Marie Notot：我们的剧名叫“讲共产主义历史给精神病人听”(l'Histoire du Communisme racontée aux Malades Mentaux)，（该剧本出自本台罗马尼亚语编辑部主编Matei Visniec），故事主线是，一个作家来到了苏联的一家精神病院，然后人们要求这个作家向精神病人们讲述共产主义历史，这么做是为了把这些精神病人治好。观众会跟随这个作家和精神病人们住在一起，所以这部剧讲的是非常有现实色彩的故事，我们能看到精神病院里的孤独，讲的是禁闭，这也跟我们一年多以来疫情之下的生活方式相关。这部剧我们准备了两年了，本来打算2020年阿维尼翁戏剧节呈现的，但很不幸被取消了，所以今年我们就来演这部剧。我们的准备时间非常长，中间穿插了很多长长的休止期，因此我们特别渴望和阿维尼翁戏剧节的观众分享我们准备好的戏，我们真的特别想和人们见面，希望人们喜欢这部剧，也希望人们多多宣传支持我们。还有就是，需要唤醒文化！

Amaury Jansens：我们的剧名叫"你要还是不要？"(Tu veux ou Tu veux pas?)这是一个浪漫喜剧幻想原创，讲的是当代爱情，互相认识的途径，而且互相认识的途径因疫情会变得很困难。今年阿维尼翁戏剧节能够如期举办的消息来得很晚，提前两个月我们才知道能演出，所以这个时间上的不便给我们的戏剧创作带来了很大挑战，不过我们成功了。我们不断更新内容，改进完善这部剧，因为它是活的，因此每天我们都能找到新的东西加进去来改进它。说真的我们太高兴重新到现场演出，重新见到观众了！虽然要戴口罩，但至少我们还可以“眉目传情”，而且还有开怀大笑，这是最重要的！

Stephane Floch：各位晚上好！吸引力和跳舞，跳舞和吸引！我这个剧是单人秀，名叫“依然单身！”(Toujours Célib!)，跟观众有很多互动，但都是非常善良的互动，被我引逗的观众都度过了非常美好的夜晚，没被我引逗的观众也是一样。我们之前一直在祈祷不要再来一波新冠疫情浪潮，不过现在我们在疫情浪潮上冲浪。到目前为止我们很满意，有观众，人挺多，都挺好的，今年没有开幕嘉年华，但我们又能怎么办呢？这很可惜，它是戏剧节的一部分，但我们会在大街上和人们欢聚的。在阿维尼翁，我们要开怀大笑！欢笑剧场，18点30分，过来看剧！