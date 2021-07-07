阿维尼翁戏剧节Tiago Rodrigues专访：谈两种欧洲

出生在母亲医生，父亲记者的家庭，经历了萨拉查军政府和康乃馨革命，今年44岁的Tiago Rodrigues多次感慨法国对移民和流亡者的接纳，对他父亲和他自身的接纳。作为阿维尼翁戏剧节下一任总监，去除等级制度，和同样自由的戏剧人共同进行自由的创作，这在他职业生涯中多次起到过重要撬动点的作用。2022年9月1日，Olivier PY的总监接力棒将交给他，他也会离开里斯本的教职，成为一个真正的阿维尼翁人。7月6日下午在阿维尼翁市中心的一处安静庭院，记者约他做了采访，谈真实存在的两种欧洲。

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Ninan WANG :您是第一位即将担任阿维尼翁戏剧节总监的外国人，戏剧节主办方， 法国文化部和地方政府代表在宣布您出任下届总监的时候，一直在强调您的欧洲属性，说您是一个坚定的欧洲主义者，而且一致说这对戏剧节来说非常重要。您也说过，十分感谢法国接纳您这个葡萄牙人，还有您的父亲。您是如何理解欧洲主义者的？什么是欧洲主义者，它又如何能帮助戏剧节发展？还有就是，您个人感觉自己更加是葡萄牙人，还是法国人，或者，就是欧洲人？

Tiago Rodrigues : 在法国，我从事实上是自由的， 作为一个葡萄牙人，我能参加法国社会，对我而言，这就是作为欧洲人的范例。 我从事实上可以保有我的思想自由， 保有我自己的过去，我的经历，我的语言， 我还能够在保有我本身的经历，过往，语言的同时，在这一身份所源起之地之外生活。 我仍然是葡萄牙人，但与此同时我又在阿维尼翁能够做到两者同时拥有，同时兼容，这就是我寻找的欧洲的模样 。 这种欧洲不是全欧洲都这样，但它是存在的。 还有另外一种欧洲，另一种欧洲强迫人们同化， 耻于接纳差异， 对他者异类或者差异较为排斥， 这另外一种欧洲还过分沉迷于经济发展， 或者与光辉的文化融汇之间出现问题。 要知道，文化交融，是欧洲大陆的基础。 所以说，这另外一种欧洲，它也是存在的。 我就想努力让自己，让别人，生活在我理想中的欧洲，而非这第二种欧洲。 我理想的欧洲是现实存在的，就比如我可以作为一个百分百的葡萄牙人，在这里被百分百接纳。

我的艺术生涯开始得很早，当时的欧洲大陆开放边界线，人员流动频繁，这让欧洲在过去十年间，文化艺术领域焕然一新， 比如我人生当中第二部剧， 是一个英国剧，我和一个弗拉芒剧团一起演，演出地点在法国。 这是一种多语言多文化的世界， 我认为这就是当代多元欧洲的写照。 这种欧洲开放，好奇，是交叉路口式的大陆，它不仅是欧洲大陆，还是对全世界开放的大陆。 这种欧洲不仅是地理或者地缘政治上的欧洲， 而且还是文化上的欧洲，这在我看来比地理上的欧洲大陆，面积要大得多。 因为欧洲从历史上来看它和这整个星球都是有连结的。 我从小生活在一种全欧洲到处走的环境当中。我待过很多国家，在很多国家工作过，也说很多语言， 这种多语言的欧洲，是我自身身份认同感的核心， 所以我自我认知就是一个欧洲人。 关于这个话题，我从博学的乔治-史坦内尔教授的一句话当中得到很大的启发 : 他说，只要还有咖啡，就像现在你我这样围着咖啡聊天， 就会有欧洲，就会有欧洲思想。 这是一种围着咖啡桌探讨的欧洲的概念， 庆祝欧洲的多元， 通过对话和民主来培育差异， 集体思考现实与未来， 这就是我传递的欧洲概念。 我也在工作当中传递这一欧洲概念，希望在戏剧节继续传递下去， 更何况我认为自从1947年创始，阿维尼翁戏剧节就是整个欧洲最光芒四射的“咖啡厅”， 我希望继续为这个乌托邦做出贡献。 为此，我觉得不能只考虑国际化， 不能只从国际角度考虑欧洲。 虽然这一戏剧节会在国际角度有考量， 但也要从地方的，当地的角度去考虑欧洲:这是一种街巷式的欧洲，比如就在阿维尼翁这种当地的欧洲概念， 我们需要思考，阿维尼翁如何才能同样是欧洲的? 欧洲是一个移民，多元的故事， 拥有多种语言，多种文化。 我们需要在身边，就这种触手可及的身边，感受到当地的欧洲感。 这意味着在别处找寻欧洲，也从当地，即阿维尼翁，从内里找寻欧洲。 我感觉有时候我的剧很悲观，很暗， 这帮助我在现实生活中保持乐观与阳光， 有时候我需要在舞台上释放暴风雨般的情绪。 为的是摆脱这种充满能量的情绪，让它有价值，有创造意义， 让这种情绪变身成为艺术和思想。 当然，我也是抱着一种评判的眼光来看欧洲的， 但我评判欧洲的热情，来自于希望， 我对这种欧洲的理念抱有希望，它是真实存在的。 这种欧洲的理念同时也应该走得更远。

Ninan WANG : 今年我们其实可以看到许多有关死亡，暴力，身份认同差异导致的痛苦，还有就是人类时代的终结，这种话题，再有就是您改编自契诃夫的“樱桃园”当中散发的对不可追之过往的感伤。您认为戏剧是现实的一面镜子吗 ?如果是的话，该怎么理解这次阿维尼翁戏剧节的这些非常严肃而又终极的主题 ?我们是否还能对未来继续乐观？

Tiago Rodrigues：当您说戏剧反射出的是现实，您说得有道理，而且我们也在本次戏剧节许多剧目里感受到了。我稍微说一下我看过的或者读过的几部剧吧，因为刚刚我们首演，我还没来及看太多的剧。比如Christiane Jatahy的“狗狼之间”，或者Caroline Guiela Nguyen的“团结童话”，他们这类作品的确是对现实生活有一种镜面评判的效果。与此同时我认为这两者之间还存在一种杠杆的关系，起到一种“等候大厅”的提前预知与缓冲的作用。我们可以在这个“等候大厅”里先思考一下该怎么做，在这里，戏剧的镜面作用不会限制住现实生活。这种镜面效果让我们理解现实，或许未来去解决问题。这也是戏剧浩繁可能性当中的一种，那就是戏剧可以对现实生活进行蒸馏，让我们在走出剧场之后，能以另外一种角度来看待我们已经见过的事物。

Ninan WANG: 为什么会选契诃夫的“樱桃园”？

Tiago Rodrigues：有关“樱桃园”，我发现契诃夫在1904年给2021年的人们发出了许多信息。这就好比是契诃夫也是为我们而写的这部“樱桃园”，值得注意的是，契诃夫写这部剧的时候以为不会存世长久。他说，也许六年七年间人们还会演它，但之后肯定会被人们忘掉，而现在呢，距离这部剧的问世已经超过了120年，我们仍能在当中找到与现实生活产生回响的内容，它的出版年代之久远毫不影响它现在的吸引力。我认为，这就是文学戏剧著作的神秘与能量，这种著作有一种能力，那就是在描写当时年代的时候，加入了诗意，加入了普世感。这样，过去多少年之后，我们还会感觉，这部剧是为我们写的。契诃夫的作品，时代是俄国社会巨大变迁动荡的农奴制结束，农奴制的结束是在“樱桃园”问世之前的40年左右。他肯定想象不到，我们这些人，在2021年，我们聊得是疫病大流行，聊的是未来的不确定性，我们聊欧洲概念，星球概念，或者聊人类，他绝对不会想到他的“樱桃园”今天离我们仍然如此近。这部契诃夫的“樱桃园”现在拿出来与观众分享，我感觉十分美好，因为我们既可以理解为，他为了1904年的时代而写，也可以理解为契诃夫同时也是为了2021年而写的“樱桃园”。