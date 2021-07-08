德尔塔变种病毒肆虐，法国建议国民不要到西班牙和葡萄牙度假

法国政府7月8日周四建议其国民今年夏天度假时要“避开西班牙和葡萄牙”，以应对德尔塔新冠变种病毒的蔓延。法国政府的建议在旅游界及西班牙政府那里受到了冷淡。

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法国欧洲事务国务秘书博纳（Clément Beaune）周四在法国电视二台上呼吁：“那些还没有预订假期的人，从谨慎出发，请避免前往西班牙和葡萄牙。”

法国欧洲事务国务秘书还补充说，“这是我坚持的一个建议，最好留在法国度假或去其他国家度假（......），我们的情况特别令人担忧。”不过，法国欧洲事务国务秘书同时也强调说，法国并不禁止法国人前往西班牙或葡萄牙度假。法国政府定于下周一举行国防会议，法国欧洲事务国务秘书就此表示，法国将在未来几天内做出决定，可能会强化措施。”

法国人的暑期度假刚刚开始，法国政府的这一建议引发质疑和保留，何况西班牙和葡萄牙是法国人的热门度假目的地。

西班牙驻法国大使José Manuel Albares告诉法新社说：“我们都必须非常谨慎地采取行动，并在欧洲伙伴之间进行磋商。激起焦虑、恐惧，这根本无济于事。有用的是在反思后进行磋商和行动。”

他补充说，法国外长勒德里昂明天将对马德里进行正式访问，届时，西班牙将与法国外长就此进行交谈。”西班牙大使坚称，西班牙的疫苗接种率很高。

在葡萄牙方面，葡萄牙外交部长（Augusto Santos Silva）承认葡萄牙的卫生状况在“恶化”，并称“像法国这样的友好国家的担忧”是“可以理解的”。