法国参议院调查外国对大学及学术界影响活动

据« 世界报 » 报导，在代表上塞纳省的法国参议员加多兰（André Gattolin）的推动下，法国参议院展开了一项题为“欧洲以外的国家对法国大学和学术界的影响”的调查工作。相应的调查团已于7月6日成立，并于7月8日开始召开听证会。

广告 继续浏览后续

由于必须在今年9月底提交报告结论，调查团在处理这一庞大而敏感议题的时间将非常紧迫。调查团的主席，代表罗纳河省的参议员勃朗（Étienne Blanc）介绍称，“（通过这一调查），参议院便可以确定问题，通过区分‘软实力’和威胁来指出该问题，然后制定建议来将其应对。”

报导指，这项工作将限于几个重要国家，包括土耳其、中国、海湾国家在法国大学和学术界的影响。勃朗说，“这是一个确定那些背离大学宗旨的人的问题，即传播法国思想，向世界开放，欢迎外国学生的传统”。据悉，该任务将不包括针对所谓的“伊斯兰左派”问题。

根据相关声明显示，法国参议院的这一调查团将审查非欧洲国家对法国大学和学术界进行影响的“各种做法，如资助教席、为意识形态或政治目的将研究工具化，或（各国）对其在外留学生以及可能对教师施加压力”的现象。声明称，“这些过程是多重的，有时是微妙的，而且是基于西方研究界的交流和国际化传统（进行的）”。

勃朗说，这项调查任务的目的是，“识别那些故意寻求滥用我们大学的自由和科学完整性的价值观，以达到国内政治或可能触及我们国家主权的干预目的的国家。”他说，“这是一个在软实力和某些国家的更多进攻性做法之间划清界限的问题，这些国家试图利用其在我们的校园和实验室中日益增长的存在作为地缘政治影响力的杠杆。”

据悉，该调查团已经通过大学校长会议向各机构分发了一份调查问卷。调查团还将举行听证会，以便听取来自法国公务员、外交官、欧洲和外国（特别是澳大利亚）学者的意见，以及调查团主席和其特别报告员希望的、意识到干扰威胁的法国内部和外部情报部门成员的意见。

报导指，参议员们希望在应对外国在法国校园影响活动的问题上紧跟英国议员们的脚步。对此，勃朗评价称，“他们在处理这些问题上走在前面”。

担任调查团特别报告员的加多兰表示，“在国家影响这样的结构性问题上，影响到对学术自由的尊重和科学研究的完整性，在（法国的）大学里没有任何东西被集中实施”。他续称，“然而，我们应该达成一种良好做法的逻辑，而我们希望提出的第一个概述将使我们能够向前迈进。”