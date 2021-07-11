六部华语长片和四部短片集中亮相戛纳

第74届戛纳国际电影节进入第二周，也是最后一周。入围官方评选单元或平行竞赛单元的六部华语长片和四部短片11日起陆续亮相。

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本届电影节的确迎来多部华语电影，全部集中在本周放映，几乎是一次小型华语电影周。

首先登场的是中国青年导演温仕培的作品<热带往事>。这是温仕培执导的第一部长片，入围官方特别放映单元。电影节艺术总监福茂当晚在放映式上特别表示，今年来戛纳电影节的中国影片不止这一部是处女作，这显示出中国电影的活力。当然，电影节艺术总监口中的中国电影，其实准确地说，应该是华语电影。周一起，入围官方评选单元一种注目单元的<寻找>和 < 街哇儿>将与公众见面，这两部影片和热带往事都将作为处女作，角逐金摄影机奖。与“热带往事“同样出现在特别放映单元的还有，新加坡导演陈哲艺与另外六位其他国家导演合作拍摄的短片集：”永恒风暴之年“。影片主题是肆虐全球的新冠疫情。影片命名可以说恰到好处。

此外，以拍摄独立纪录片闻名的中国导演赵亮的新作<无去来处>将在本届电影节特别设立的环境专题单元中放映，与本届电影节力图彰显的环境保护努力相呼应。在官方短片竞赛单元，则有中国内地导演邬浪的作品<雪云>和香港青年导演唐艺的作品<天下乌鸦>参赛。

在平行单元，中国青年导演魏书均的新作“永安镇故事集”入围导演双周单元。在国际影评人周，有中国内地导演赵浩作品“访客”和邹静作品“朵丽”参加短片竞赛。青年女导演王林的长片<水边维纳斯>则进入独立电影推广协会的推荐片单，在戛纳首映。

本届电影节没有任何一部华语影片得以闯入主竞赛单元，但毫无疑问在数量上，显示出不凡的存在。参展作品大多出自青年导演之手，也从侧面反映出本届电影节希望给予青年电影人更多支持的立意。

戛纳电影节媒体通行证向来分三六九等，越来越多的华语影片来戛纳亮相，显然也为报道华语影片的媒体人打开了更多通道。