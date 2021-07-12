法国也成为强制医护接种疫苗的国家

在高感染性Delta病毒变异株蔓延下，法国7月底恐面临新冠病例出现新高。一个星期前单日确诊病例曾为2549例；而周日的确诊病例达到4256例。为进一步控制疫情，法国总统马克龙12日晚再度发表电视直播讲话。马克龙宣布医护和护理人员强制疫苗接种；卫生部长表示：拒者将被停薪停职。从8月初开始扩大使用健康通行证(Pass sanitaire)；而面对触及面极广的养老金改革，总统决定采取拖延的办法。

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法国总统马克龙12日晚在电视讲话中表示：“我们国家正面临疫情的强劲复苏。Delta 变种的传染性是第一株的三倍。” “如果我们不采取行动，病例将急剧上升，不可避免地导致8月份住院人数增加。”他郑重呼吁我们所有未接种疫苗的同胞尽快去接种疫苗。”

对于医护和护理人员强制接种疫苗问题，马克龙表示：“对于医院、诊所、养老院、残疾人机构的护理人员和非护理人员，以及所有与老年人或体弱者（包括在家中）接触的专业人员或志愿者，在9月15日之前接种疫苗”。从 9 月 15 日起，将进行检查并采取制裁措施。”政府会采取何种制裁措施，会不会像意大利那样停发工资或停职的惩治措施？另据最新消息，法国卫生部长维兰在总统电视讲话之后表示：到了9月15日，还拒绝施打新冠疫苗的医护人员将遭受停薪、停职的制裁措施。

面对疫情，法国总统马克龙表示：“我们必须思考所有法国人接种疫苗问题。马克龙表示：“接种的人越多，留给病毒传播的空间就越小。这是一场正在进行的速度赛跑。我们必须朝着为所有法国人接种疫苗的方向迈进。”

此前媒体报道，总统有在任期届满前推行退休体制改革的打算。就这一议题，总统马克龙12日晚表示：有争议的养老金改革将“在卫生条件得到满足后立即启动”，并要求政府“九月初就这一问题与工会人士举行新一轮的谈判”。

总统马克龙表示：“为了在不增加税收的情况下保护现有养老金和我们后代的养老金，养老金体系改革是公正有效的”，但他指出，他“不会在疫情得到控制前推行这一改革”。

疫情中和疫情后为了振兴法国经济，政府将在9月初宣布“投资计划”。

为了防止疫情进一步扩散，法国总统还宣布了其他一些防疫措施。例如 “从7月21日起，健康通行证将扩展到休闲文化场所。所有年满12岁的同胞都必须接种疫苗或检测呈阴性才能进入演出、游乐园、音乐会或其他文化场所”。

另外，聚合酶链式反应（PCR）测试从秋季开始不再免费；有处方的当然例外。这一措施的目的是鼓励大家积极去接种疫苗。另外，2021年一月和二月已经接种过疫苗的法国人，从9月开始将施打第三针加强针。政府还采取了一系列措施加强对来自危险国家的国民的边境管制，“对未接种疫苗的旅行者进行强制隔离”。

为了资助有困难的年轻人，总统宣布遵循“义务和权利的逻辑”，为没有工作或未经培训的年轻人提供“参与收入”(revenu d'engagement)，特别是受健康危机影响的年轻人。

另外总统宣布在海外大区马提尼克和海外省留尼汪岛实施卫生紧急状态。