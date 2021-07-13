自由可贵付费检测价更高 法国人疯注册打疫苗

法国总统马克龙12日晚发表全国讲话，苦口婆心促请法国民众重视印度变种病毒威胁第四波疫情与禁封危险，恳请法国人打疫苗。马克龙说维护法国人坚持的选择不打疫苗的自由权利，但宣布自秋后将严格实行卫生门卡以及检测自费措施。马克龙讲话后当晚，法国民众纷纷注册打疫苗，数小时内统计有近百万之多。

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据法新社今天自巴黎报道，在总统马克龙周一晚间宣布为了继续拥有正常社交生活而事实上需要接种疫苗后，近百万法国人，主要是年轻人，赶去预约接种新冠肺炎病毒疫苗。预约网站Doctolib的负责人周二报告说，周一晚上有 "92.6万法国人预约了疫苗接种"。BFMTV的Stanislas Niox-Chateau说，65%的预约对象是35岁以下的人。他说，这比前一个星期一多了五倍。

根据搜索引擎Vite Ma Dose的设计者Guillaume Rozier的说法，该网站聚集了包括Doctolib在内的几个网站，"超过340万次的疫苗接种预约搜索"。

据马克龙预告，未来不久，去餐厅、咖啡馆、电影院或剧院，坐火车去法国的另一端探亲，或上飞机：对于所有这些相对平常的举动，法国人很快就必须出示健康证，证明他们已经接种疫苗或测试结果为阴性。下星期起为文化场所，8月初为餐馆和交通均落实这些措施检验。

法国卫生部长奥利维尔-韦兰（Olivier Véran）在推特上指出，"你是数十万个今晚预约了疫苗接种的人"。卫生部长召唤说，"现在正是好时机，我们有疫苗，各地的中心都开放了，还有数以万计的护理人员、消防员、社区工作人员，他们就在等着你。"

面对印度病毒变种的进展，法国受威胁将引发第四波传染，政府已采取一切措施来提高该国的疫苗接种率。根据官方数据，上周日，66%的18岁以上的人至少接种了一剂疫苗，51%的人已经完全接种。

据法国总统在周一晚上的讲话中说，"疫苗接种并不是立即强制每个人都要接种的事情，但我们将最大限度地延长健康证，以推动你们最大限度地去接种疫苗。"

据法国政府发言人Gabriel Attal说，他 "满意地看到共和国总统的信息被听到了"，即使在社交网络上有人谴责称这是对自由的攻击，但更多也是因为周一宣布的另一项措施：对护理人员和与弱势人群接触的人进行强制疫苗接种。

据经济部长布鲁诺-勒梅尔（Bruno Le Maire）呼吁为那些仍未接种疫苗的青少年提供一些灵活性（因为他们从6月底开始才有权接种），但他们从12岁开始就要接受健康证的约束。勒梅尔说："我恳请在执行中保持灵活性，并理解12、13和14岁的儿童，他们现在被纳入了健康通行证。

除了青少年，原本计划来法国的欧洲游客如果还没有接种疫苗，就有可能遇到麻烦。他们可以在出示PCR测试后进入该国，但必须时时出示新检测，例如去餐馆吃饭。

法国政党中极右派（Rassemblement National, RN）和极左派法兰西不屈服（La France Insoumise, LFI）都谴责这些措施。

据LFI领导人让-吕克-梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在推特上说，"#马克龙的决定有滥用权力和社会歧视的味道。例如：强制性的#健康卡PassSanitaire将由未接种疫苗的警察检查。他批评这太荒谬。梅郎雄批评说，"这个国家既没有得到保护，也没有为第四波浪潮组织起来。"而RN主席玛丽娜-勒庞（Marine Le Pen）则批评说："个人自由受到严重挫折。"