观看香榭丽舍大街上盛大的阅兵式

每年法国国庆节当日，香榭丽舍大街举行盛大阅兵式。2020年是在协和广场举行小型庆祝仪式，向在抗疫斗争中做出贡献的人致敬。2021年的阅兵式主题为“赢得未来”(gagner l'avenir)，有将战胜疫情的意思。今年阅兵式的特邀嘉宾是乍得军团，以纪念勒克莱尔(le général Leclerc)将军1941年率领部队自乍得北上，在库夫拉绿洲与意大利军队作战80周年纪念。

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一年一度的阅兵式将持续两个小时，从上午10点开始。今年疫情所迫，观看者必须携带新冠患者康复证明、PCR检测呈阴性证明、接种两针证明，三者提供一份即可。看阅兵式的观众都必戴口罩。每年的国庆节交通管制相当严格。今年从清晨6:30开始，封锁星形广场( Charles de Gaulle-Etoile)、乔治五(George V)、富兰克林·D·罗斯福（Franklin D. Roosevelt）、香榭丽舍-克列孟梭( Champs-Elysées-Clémenceau)、协和广场(Concorde )、杜乐丽花园(Tuileries)等地铁站。乘坐1号、2号、6号、8号、9号、12号、13号、RER A、RER C 地铁和大区快线的乘客要搞清楚那些地铁站是封闭的。

每年的阅兵式是法国向全世界展现国防实力和最新军事科技成果的时刻。空中代号为“斯凯罗斯2021”(Skyros-2021)远程投送；海军的核子动力潜舰“翡翠号”（SNA Emeraude）都代表了空中和海上的军事实力。

今年的阅兵式有近5000人参加，比去年规模大一倍；其中有4300名官兵。71架战机、25架直升机、221架军车以及200名法兰西共和国骑兵卫队组成大小方阵。市镇警察团队是第一次参加国庆阅兵式。为了悼念曾在尼斯国庆活动中发生恐怖袭击的遇难者。南部旅游城市尼斯2016年遭遇重大恐怖袭击，86人死亡。此次特意邀请了尼斯市警察队走在前列。彩排首访时，一名参加阅兵式的警察对记者表示：这将是我一生最难忘的一天。

国庆日当晚，将在艾菲尔铁塔附近放30分钟的烟火。烟火之前会有大型的交响音乐会。今年巴黎国庆烟火晚会主题是"自由"(Liberté)。观看烟火的观众将主要集中在艾菲尔铁塔对面的战神广场，参加者必须佩戴口罩。