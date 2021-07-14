法国国庆日阅兵 一士兵借机香街求婚成功

在7月14日巴黎香榭丽舍大街上举行的传统国庆日阅兵式开始之前，一位参与阅兵的法国士兵借机向他的女友求婚。

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本周三，在香榭丽舍大街举行的7月14日阅兵式开始的几分钟前，在场的一名士兵利用这个特殊的日子向他的女友求婚。这一时刻被拍摄下来，并由法国陆军在推特账户上分享。

在这段近一分钟的视频中，士兵马克西米利安（Maximilien）身着礼服，在观众和其他士兵的注视下单膝下跪求婚，消息人士对BFMTV电视台介绍说，这是一个花了两个月时间准备的求婚。这名士兵学员并没有随意选择日期，他想在7月14日法国国庆日求婚，“为了阅兵式活动的荣誉”。

马克西米利安兴奋地说，“巴黎是我的城市，香榭丽舍大街，光明之城，这真是太了不起了！”如果他女友的回答不为人知，那么这对恋人之间的亲吻，在掌声和呼喊声中的庆祝，让人对这一求婚的结果没有任何怀疑。

这位士兵惊讶地说，“这令人印象深刻，我完全没有想到，我想谨慎地做这件事，但最后还是采取了一个小幅度的行动”。马克西米利向记者保证，他的女友对求婚请求作出了肯定的答复。

法国陆军的推特账户评论道，“在国庆节期间，有我们的士兵在，一切皆有可能。祝贺你们。”今年7月14日是传统的香榭丽舍大街阅兵式的回归，此前由于新冠疫情，该阅兵式在2020年被取消。本届阅兵式共动员了5000名参与者，包括4300名徒步士兵、73架飞机、24架直升机、221辆汽车和200匹共和国卫队的马匹。