法国国庆节 马克龙最后一次阅兵？

2021年7月14日，参加阅兵式的法国军人在阵队行进前，在香榭丽舍大道上摆拍留影。

法国今天在国庆节之际恢复了香榭丽舍大道的阅兵，但为避免高度传染性的新冠肺炎印度病毒变种威胁的第四波流行，举国保持防疫谨慎。法国刚刚公布了明年总统大选两轮投票的日期，尽管马克龙没有挑明是否竞选连任，但一般评论均指马克龙必将争取连选连任。因此今天的阅兵尽管是马克龙此届任内最后一次阅兵，而且也将因防疫措施而与以往不同，谁能知道明年此时的境况是什么样呢？

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据法新社说，法国去年的7月14日国庆游行被取消，这是自第二次世界大战以来第一次发生的事件，肆虐全球的新冠肺炎病毒，迫使法国国庆缩减至协和广场上总统与医护人员安抚鼓励相会。

今年标志性的部队、旗帜和装甲车重返巴黎著名的香榭丽舍大道，但进入表演的通道将受到限制，观众必须持有健康证并戴上面具。看台的容量也将设定为10,000人，而平时为25,000人。

在病毒威胁在法国再次上升的时候，马克龙周一对未接种疫苗的人施加了压力：现在将强制要求护理人员接种疫苗，并且很快将在大多数公共场所的入口处要求出示健康证。

对于法国军队来说，这个问题已经解决了，因为几个月来，被派往外部执勤的法国军人有义务接受疫苗接种。

2021年的阅兵式将动员5000名参与者，包括4300名徒步士兵、73架飞机、24架直升机、221辆汽车和200匹共和国卫队的骏马。

马克龙将与法国陆军参谋长弗朗索瓦-勒科恩特将军一起出席阅兵，勒科恩特将军将在一周后将其职位移交给现任陆军参谋长蒂埃里-布尔卡德。

据军方官员克里斯托夫-阿巴德将军说，"赢得未来 "是2021年国庆阅兵的主题，未来既指法国人所指的健康战，也指军队为 "更艰难的高强度，依靠高科技装备 "所做的必要准备。

法国军队新一代"格里芬 "装甲车将首次参加阅兵，该军车将很快被部署到萨赫勒地区。

据法新社说，在法兰西巡逻队开启的传统飞行表演之后，参加 "塔库巴特遣部队 "的欧洲特种部队特遣队将在香榭丽舍大街上启动步行阅兵。八个国家（法国、比利时、爱沙尼亚、意大利、荷兰、捷克共和国、葡萄牙、瑞典）为这个由法国发起的支援马里部队反恐作战的集团做出了贡献。塔库巴将在萨赫勒地区未来的反圣战安排中占据核心位置，巴黎计划在驻扎该地区八年后削减法国的军事力量。

据法国陆军参谋长弗朗索瓦-勒科恩特将军称，"我们必须确保法国不再孤军行动，而希望欧洲多国部队参与，如果可能的话，也动员其他非洲伙伴一起取代法国至此大规模投入机动部队"。

法国市政警察将首次参加阅兵，这次是来自尼斯市两起恐怖袭击事件：即2016年7月14日造成86人死亡的冲撞车袭击，以及2020年10月对尼斯大教堂的袭击，期间有3人死亡，法国市政警力得到高度重视。

消息说，海军将向其潜艇兵致敬，核攻击潜艇（ANS）"绿宝石 "号的船员将出席，他们在印度-太平洋战略地区执行了七个月的任务后刚刚凯旋归来。

与此同时，空军将对2019年创建的新太空司令部进行阅兵。

武装部队建制的卫生局（SSA）也将出席会议，该局自新冠肺炎病毒大流行病开始以来就受高度重视，新冠肺炎病毒在法国造成了超过111,000人死亡。

游行将持续两个小时，将在120名年轻人组成的合唱团的音乐声中结束。

法新社说，在游行结束时，巴黎还会继续举办一些活动。公众将可以在荣军院为行动中受伤的士兵献血。晚上，埃菲尔铁塔将燃放烟花。

据法国媒体评论，今年7月14日的游行终将与以往不同。由于健康危机，将采取许多措施来防止潜在的病毒感染。由于有健康证、强制戴口罩和减少观众人数，今年的国庆节的游行将再次成为非传统的。如此一个全国性的节日，无论是对观众还是对总统夫妇埃马纽埃尔和布丽吉特-马克龙来说，都会有一种苦涩的味道。