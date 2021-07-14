法国国庆阅兵：反恐、抗疫、小王子、更高强度军事行动、两匹马意外甩下卫兵

7月14日一早，巴黎和专程从外省赶来的民众在香榭丽舍大街的各入口处排起长队，等候安防人员检查身份证与新冠证书。去年疫情期间的国庆节大阅兵受到极大限制，今年虽仍需戴口罩，需出示新冠证书，但不少民众已很满足于可以“回到稍微正常一点的生活”。今年的法国国庆阅兵，主题是“赢取未来”，切合法国抗击疫情，和“以高科技武装军队，为更高强度军事行动做准备”。点击以下视频，回顾现场。

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2021年7月14日香榭丽舍大街阅兵式一景 © AP

1789年的7月14日，风暴席卷巴黎东部巴士底监狱，法国大革命序幕拉开。此后为纪念第一共和国的成立而将此日定为法国国庆日。战后未曾出现过国庆日重大限制，直到2020年，新冠疫情爆发。今年，民众可以通过出示新冠相关证明入场观看，等待进入香街期间，巴黎郊区居民Jerome Leconnetable表示：“今年排队看香街阅兵式的速度的确不太行，往年我们早都进场了，现在却仍然在排队。核查新冠证书这个环节减慢了速度，所以我们回归正常生活了吗？只能说回归了一点点吧。我觉得还不算真正回归正常，而且我觉得新冠证书的检查这个工作组织的特别不好”。

专程从里昂赶来巴黎的Gabriel Ruet表示：“通往香街的路就没几条，又要查新冠证书，又要戴口罩，但我们至少能在户外已经很好了，尤其是跟去年（封城）相比”。

诺曼底居民Gaëlle Henry今天专门来看阅兵式队伍里的儿子：“我儿子今年参加阅兵，所以我就来看，所以今年能出门透透气，还是挺好的，也能见见人”。

因疫情缘故，本次香街采取限制措施，上限从往年的2万5千名观众减少到今年的1万人。等待是值得的，因为总统仪仗队终于来了！马克龙在总参谋长François Lecointre的伴随下向人们致意，后者即将卸任，而对前者来说，这是其5年任期的最后一场国庆阅兵式，因为明年的总统选举，充满变数。

今年大约有5千军人参加国庆阅兵，以凯旋门为起点，在协和广场结束。4300名步行军人，73架飞机，24架直升机，221辆军用车和200匹马缓缓通过。“赢取未来”的主题呼应两大主线：首先是法国抗疫，再有就是向巴黎军事行动方负责人Christophe Abad将军所说：“以高科技武装军队，为更高强度军事行动做准备”。

非洲萨赫勒地区军事行动即将投入的“狮鹫”装甲车首次亮相，参与欧盟“利刃”非洲反恐的法军是今年阅兵式亮点之一；这也是巴黎警察第一次参加阅兵式，作为对近年本土反恐一线警察的致敬；从印太战略任务返法的核潜艇“翡翠号”成员，动员防疫的军医队等也均现身阅兵式。除了有两匹马摔倒，将卫兵甩下马之外，本次法国国庆阅兵总体而言并无意外。两名卫兵快速起身，将马牵走。这一“意外”的原因暂时不明。此外，今年由于是“小王子”在法国出版第75年（该书首先在美国出版），国庆阅兵前几天，法国空军方面表示，将在阅兵式上，由阿尔法喷漆巡逻机在机身上展示来自“小王子”的水彩画。