戛纳电影节将映周冠威纪录片“时代革命”

7月15日法新社戛纳消息，正在进行的戛纳电影节将在7月16日星期五放映一场有关香港2019年示威的纪录片，来自周冠威，纪录片名为“时代革命”(Revolution of Our Times)。

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戛纳电影节艺术总监迪耶里-弗里茂（Thierry Fremaux）表示，“电影节因能够向人们展示‘时代革命’这部纪录片而感到自豪，这一纪录片讲的是世界上很重要的一件时事，而展映世界重大时事电影，自从1946年以来，既是戛纳电影节的传统，又是戛纳电影节的使命”。迪耶里-弗里茂称，“我们刚开始对这部纪录片的制作方式和出自谁手完全不了解，不过看到之后，我们立刻对这部片子产生了激情”。

法新社表示，除了导演周冠威，纪录片“时代革命”的团队全部匿名。“时代革命”时长两个半小时，讲述的是2019年6月后几乎日日震动香港的大游行，谴责自由的缩水。片子当中可以看到街垒，警察，暴力，能看到普通人为什么参与，能看到示威者们的政治考量，其中许多人的面部被遮盖或者模糊化处理。导演周冠威表示，“采访对象当中，有许多人已经失去了联系，还有一些人选择自我流放，还有一些正在蹲监狱”。

有关创作，周冠威表示，自己“并无压力，但有痛苦与恐惧”，并称“我想告诉人们，是什么让我们走到了这一刻，为此我非常努力地去寻找关键人物”，“希望观众能感知到，这是一部自由的纪录片”。他还指出，“需要接受一个现实，那就是这部片子不可能公开在香港展映”，“但能够在戛纳放映，这对许多香港人来说，已经是一种慰藉了”。