环法赛18赛段波城出发前 缉毒警队夜探巴林队“营房”引话题

环法赛星期四下午1点48分（北京时间晚上11点48分）出发开骑第18赛段。环赛今天从波城起跑。赛车大队人马星期三就抵达波城。当天晚上，法国缉毒特别警队搜查了巴林队的旅馆各房间。警方没有给出更多消息，但环赛私下热议免不了谈及。

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这是第108届环法自行车赛的最后一段山路，接下来的平原路段，打开了通向巴黎终点站坦途大道。

由于巴林队目前暂居环赛积分前端，巴林队营房遭警方夜探，引发关注。

据法新社消息，接近此案和车队的消息人士周四表示，周三晚上在波城对参加环法赛的巴林队的酒店进行了搜查。消息人士告诉法新社，搜查是由打击环境和公共卫生违法行为中央办公室（Oclaesp）的宪兵进行的，这证实了自行车新闻网站的报道。

巴林在一份声明中证实了这一消息，并说它不知道搜查的原因。声明说，"调查导致了对参赛者房间的搜查"，车队管理层提供了文件。

自5月以来，巴林队一直势不可挡，在环法车队排名中位居第一。巴林队在环法赛比赛中赢得了两个赛段的胜利。斯洛文尼亚冠军Matej Mohoric于7月2日在Le Creusot赢得了第七赛段。他的比利时队友Dylan Teuns第二天在Le Grand-Bornand的第八赛段中紧随其后夺冠穿上黄衫。他们的队友Sonny Colbrelli是一位具有短途冲刺天赋的意大利冠军，在第9赛段Tignes的高山上表现突出，在众多爬坡选手中取得了第三名。

另一位巴林车手，乌克兰人Mark Padun，在6月初赢得了Dauphiné比赛的最后两个山地赛段，让所有人都感到惊讶。该车队还在环意赛（Giro d'Italia）上大放异彩，巴林队里的意大利人达米亚诺-卡鲁索在5月底获得了第二名。

巴林是今年环赛里的九支不参与2007年在自愿基础上发起的“可信任自行车运动”的车队之一。这个自发运动响应反兴奋剂前沿组织MPCC要求比赛遵守比现行规则更严格的反兴奋剂规则的号召。这九个车队包括几个至此成绩最好的车队，比如阿联酋（其斯洛文尼亚领导人Tadej Pogacar身穿黄衫）、Ineos、Jumbo和Deceuninck，以及BikeExchange、Astana、Movistar和Trek。

据巴林队周四坚持说："我们致力于最高水平的专业性和遵守所有监管要求，并将始终以专业的方式进行合作。"这个程序包括监管进餐与辅助健康品。该队说，自行车运动员身体健康是优先关注。

据法新社说，新冠肺炎病毒大流行使打击兴奋剂的工作变得复杂，并减少了测试的数量，但UCI（国际自行车联盟）在6月初保证，赛外测试"已恢复到正常水平。