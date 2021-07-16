法国司法部长任内被起诉 史无前例

法国司法部长埃里克·杜邦-莫雷蒂 （Eric-Dupont-Moretti）今天7月16日被共和国法庭（CJR）以涉嫌“非法获得利益”起诉。他被怀疑利用司法部长职位与他当律师时与之有过节的地方法官算账。

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据法国司法部长杜邦-莫雷蒂的律师团队今天7月16日宣布，共和国法院负责调查司法部长杜邦-莫雷蒂的法官们，今天周五，以“非法获取利益”，决定对他提出起诉。这些法官负责调查杜邦-莫雷蒂作为司法部长是否与他以前作为刑事律师的活动存在利益冲突。

在近6个小时的庭审辩护之后，司法部长杜邦-莫雷蒂的辩护律师之一，克里斯托夫-英格兰（Me Christophe Ingrain）表示说他对法官的起诉决定并不吃惊，因为这个决定在开庭之前就做出了。不幸的是，辩方的解释不足以扭转这个决定。这名辩方律师继续说："我们显然要质疑这个起诉，提出"无效请求"。

在本案中，这位前重量级大律师杜邦-莫雷蒂，被指控涉嫌利用他的司法部长职位，与他当律师时与之有过节的地方法官算账。他对此予以反驳。

3个法官工会和反腐协会（Anticor）今年一月对司法部长涉嫌“非法获得利益”提出投诉。唯一有权对政府成员的职务犯罪进行起诉和审判的的共和国法庭今年一月针对司法部长"非法获取利益"开启了司法调查。

其中的第一案是投诉司法部长杜邦-莫雷蒂去年9月下令针对国家金融法庭(PNF)3名预审法官进行调查。此3名预审法官在杜邦-莫雷蒂做律师时，曾详细检查过他的电话记录（"fadettes"）。

第二案是投诉该司法部长对借调到摩纳哥的前预审法官爱德华-勒夫罗（Edouard Levrault）启动行政诉讼程序。这名法官曾起诉过司法部长的一名前客户。该法官在一个媒体报道中发表讲话后，被杜邦-莫雷蒂批为使用"牛仔"方法。

这份起诉书是否会损害埃里克-杜邦-莫雷蒂在司法部的领导地位？任命他为司法部长的总统马克龙周二在部长会议上为他做了详细的辩护。周四在环法自行车赛间隙，马克龙又也谈到这个问题。他以司法独立保障人的姿态说，"我认为，司法部长与所有诉讼当事人拥有同样的权利，也就是享有无罪推定和能够捍卫属于自己的权利。"