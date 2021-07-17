法国总理表示继续信任被起诉的司法部长

法国政府总理表示，他将继续信任被共和国法庭以涉非法利益冲突提出起诉的司法部长。法国总统马克龙在法庭宣布起诉前，也为他任命的这位左翼大律师出身的部长做了辩护。

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法国司法部长埃里克·杜邦-莫雷蒂 （Eric-Dupont-Moretti）昨天7月16日被法兰西共和国法庭（CJR）以涉嫌“非法获得利益”提出起诉。该法庭是唯一有权受理在任政府高官的司法机构。

律师出身的埃里克·杜邦-莫雷蒂是首位在任内被起诉的法国司法部长。他被怀疑利用司法部长职位与他当律师时有过节的地方法官算账。但他否认。

法国总理让-卡斯泰（Jean Castex）在共和国法庭裁决起诉司法部长杜邦-莫雷蒂之后，重申了自己对这位司法部长的“完全信任”。

之前，法国总统马克龙也为他任命的这位司法部长辩护。马克龙周四以总统是司法独立保障的身份说，“司法部长与所有诉讼当事人拥有同样的权利，也就是享有无罪推定和能够捍卫属于自己的权利。"

杜邦-莫雷蒂从“超重量级”左翼大律师变成司法部长半年后，就被3个法官工会和一个反腐协会投诉。这些“原告”今年一月投诉他涉嫌利用司法部长职位，跟他做律师时有过节的法官算账，包括针对3名金融法庭预审法官进行调查，和对一名借调到摩纳哥的前预审法官启动行政诉讼程序。共和国法庭的法官们立即对他开启调查。

据法媒介绍，杜邦-莫雷蒂和许多律师一样，在办案辩护过程中，与一些法官发生冲突，他曾被前三位法官仔细检查过电话通讯记录；并与后一位法官发生过龃龉，后者在媒体报道中亮相发言之后，被他批办案方式形同“牛仔”。

1961年出生的大律师杜邦-莫雷蒂在2020年7月被法国总统马克龙任命为司法部长。这个出人意料的消息曾让一些“常受法官气”的律师们感到“高兴”。一位律师告诉本台，他希望杜邦-莫雷蒂上任后能“抗衡”那些“过度用权”的法官们。不过，法官们对杜邦-莫雷蒂的上台早有警惕。