应对“第四波”疫情，法国政府确认将扩大健康通行证的适用范围

法国政府发言人阿塔尔周一晚间在部长会议结束后，确认法国将扩大健康通行证的适用范围，并强制医护人员接种疫苗。这两项措施是马克龙总统上周一宣布的，都引发争议。

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周一，法国政府内阁部长会议通过了“调整我们卫生危机管理工具”的法案，这一法案把马克龙总统确定的收紧卫生限制措施的战略给具体化了，以刺激疫苗接种，并试图在传染性特高的德尔塔变异株加速传播的背景下，减缓法国疫情的复苏。现在在法国每日新增感染病例中，绝大多数都是德尔塔变异株导致的。

法国政府发言人阿塔尔周一晚间在部长会议结束后，确认法国将扩大健康通行证的适用范围，并强制医护人员接种疫苗。这两项措施是马克龙总统上周一宣布的，都引发争议。

阿塔尔说，“我们已经进入了第四波疫情”，由于法国“疫苗接种覆盖率仍然不足”，所以，“我们必须尽一切可能让这一波疫情不导致更多的破坏”。

此外，法案还规定，要对感染病毒的人强制隔离十天。

就法国政府部长会议周一通过的法案，法新社援引政府消息人士指出，法国最高行政法院批准了法案的主要部分，比如强制医护人员接种疫苗，但取消了在大型购物中心出示健康通行证的做法，并降低了罚款的金额。

法国最高行政法院强调，在购物中心必须出示健康通行证的话，会影响购买必需品，尤其是食品。

此外，政府原计划对那些不检查健康通行证的企业罚款9000欧元，法国最高行政法院将其降低为罚款1000欧元。

这一法案将马上到议会审核。