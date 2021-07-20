法国新冠感染爆炸性增长，但需要出示健康通行证的场所可以摘掉口罩

法国新冠感染人数呈爆炸性增长。与此同时，法国政府也宣布，在像电影院、博物馆或体育馆这样的有健康通行证才能进入的场所，将不再强制佩公众戴口罩。

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德尔塔变异株继续在法国飞速地蔓延，导致周二法国的新增感染人数呈爆发性的增长。根据法国公共卫生局周二下午公布的数字，最近24小时内，新增感染病例高达18200例。住院治疗的人数为6912人，和星期一相比减少129人。在急救部门治疗的重症人数周二为876人，而一天前的周一是902人。

与此同时，法国政府也宣布，在像电影院、博物馆或体育馆这样的有健康通行证才能进入的场所，将不再强制佩公众戴口罩。

周二，在国民议会开始审核政府的扩大使用健康通行证的法案之前，法国卫生部长韦兰在一家电台（RTL）上说：“在需要出示健康通行证的地方，人们可以摘下口罩。”

法国卫生部长说，不再强制戴口罩，是因为需要健康通行证的地方，意味着“所有进到里边的人都已经完全接种了疫苗或者是最近的新冠病毒测试呈阴性”。

法国卫生部长还补充说，根据各地的疫情情况，需要时，当地的省级行政长官或者是运营商或者是组织者可以强制要求佩戴口罩。

法国政府周二公布的政府令还把必须出示健康通行证的聚集人数从此前的1千人降低到50人。从7月21日星期三开始，进入电影院、博物馆和剧院这样的文化场所，就必须出示健康通行证。

和进入这些场所可以不戴口罩的公众相反，在这些场所工作的员工仍然必须戴口罩。