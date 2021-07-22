天马间谍软件门 马克龙更换手机及号码要求加强安全

近日据《华盛顿邮报》、《卫报》、《世界报》等媒体报导指，法国总统马克龙及多位法国政府成员被列入以色列软件制造商NSO集团开发的间谍软件"飞马"的监听名单，“飞马”间谍软件被一些国家用来监听多国政要、记者，涉及5万个电话号码。马克龙周四上午为此召开了一次特殊的国防委员会会议。据悉，他还已更换了手机和号码对间谍软件监听加以防备。

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报导称，联合调查组通过研究和采访，确定了来自50多个国家的1000多个受监听者的身份。其中有几位阿拉伯王室成员、至少65位企业高管、85位人权活动家、189位记者，以及600多位政客和政府官员，包括内阁部长、外交官、军事和安全官员等，数名国家元首和总理的名字也出现在名单上。

根据法国BFMTV电视台得到证实的信息，马克龙的四部电话中的一部将被替换，他的电话号码也将被替换，“用于某些交流”。据爱丽舍宫的一个消息来源称，马克龙还 “要求在进行技术检测和澄清行动的同时，加强所有安全协议”。报导指，在此之前，马克龙有两部苹果手机，一部安全性得到改进的三星手机，以及总统专用的特制安全手机Teorem。目前，还没有关于这款新手机品牌的信息发布。

爱丽舍宫向记者表示，“法国国家信息系统安全局（ANSSI）在加强协议和支持的基础上，向那些受入侵嫌疑的人提供服务”。除马克龙外，据说约有15名法国政府部长成为该软件的目标，还有一些记者和活动家。“天马”软件是由以色列公司NSO制造和销售的间谍软件。它可以渗入智能手机而不留下任何痕迹，也不需要电话主人采取任何行动。一旦进入，该软件可以复制所有信息、通话、照片和设备中包含的任何数据。

爱丽舍宫强调说，“总统非常重视此事，并正在密切关注调查的进展”。总统府重申，如果事实被“证实”，那将是“明显非常严重的”。其表示，“在这个阶段还没有出现确定的情况，所以在评论时仍然应该谨慎。”此前，法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔（Gabriel Attal）说，国防委员会 "允许我们有一份关于这项核查工作的进展报告"。

开会前，加布里埃尔·阿塔尔曾在France Inter电台节目中说，这项调查没有说总统的手机是否“全部被有效感染，数据是否已被删除”。 一位安全人士周三向法新社保证，对于马克龙的手机，“安全设置是尽可能的限制性，应用程序的安装和下载被阻止”。 “（总统的）电话是定期更换的。有一些安全设置的保护，这些设置是非常经常性的更换”。加布里埃尔·阿塔尔保证说，“有保护措施。”他拒绝了对高层可能疏忽的批评。