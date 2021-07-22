摩洛哥政府否认企图用以色列飞马监视窃听马克龙

美联社拉巴特站7月22日消息，针对摩洛哥企图使用以色列飞马间谍软件对法国总统等政治人物进行监视窃听的指控，摩洛哥政府已正式否认，称不排除走法律途径。星期三，检方办公室下令开始调查这些被称为不实的，虚假的指控。法方则也已就监视软件开启了调查。

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本周早些时候，全球多个媒体的联合调查报告披露了多国使用以色列飞马间谍软件进行信息窃取与人员监视活动，当中指出，法国总统马克龙和曾经的政府15名人员可能在2019年被列入了飞马软件的监视名单，而这场监视活动，背后是摩洛哥一家安全机构。法国多家媒体报道称，摩洛哥国王穆罕默德六世和其随行人员的电话，也被列入监视名单。

就此，摩洛哥政府发文，“强烈谴责持续的，虚假的，大规模恶意的媒体宣传活动，拒绝这些毫无根据的指控，谴责这些信息的贩运者”。

这份全球联合调查报告称，超过5万个手机号码被列入了飞马软件监视名单，其中的1000个号码，已经可以关联到相关人士，其中大部分在墨西哥和中东，还有一部分来自阿塞拜疆，哈萨克斯坦，巴基斯坦，卢旺达等国家。虽然说上榜电话号码清单，并不意味着一定就会被监视或者已经被监视，但联合调查方表示，这仍然能够部分反映出以色列NSO公司背后的政府客户，将何人视为潜在的监视目标。对此，以色列NSO公司否认称，从来没有过这样一个目标清单。