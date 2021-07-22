飞马间谍软件案：马克龙召开特别国防委员会议

法国政府发言人阿塔尔宣布，总统埃马克龙将于周四(7月22号）上午召开一个 "特别 "的国防委员会，专门讨论以色列“飞马”间谍软件件和网络安全问题。而以色列当局担心间谍软件丑闻可能会产生严重外交后果，也正在成立一个委员会来核实该事件的责任。

广告 继续浏览后续

以色列“飞马“间谍软件成为全球间谍丑闻的核心。本周二，揭露与该软件有关的大规模间谍系统的媒体联盟透露，法国总统的一个电话 "被飞马间谍软件的用户之一---摩洛哥国家安全局选为可能被黑的号码名单上"。

法国政府发言人对媒体表示："共和国总统正在密切关注这一案件，并非常认真地予以对待。" 他说，在马克龙的手机被揭露为间谍软件的潜在目标之一后，法国正在继续调查......但这项调查并没有说他的手机是否真的都被感染了，数据是否被拿走了。这就是正在关注的问题。

阿塔尔称，如果披露的内容得到证实和证明，这是一个非常严重的案件。"他也强调，总统的电话是定期更换的。有一些安全参数的保护，这些参数是非常定期改变的。而法国一位安全人士周三向法新社保证，马克龙的手机，"安全设置被尽可能地限制，应用程序的安装和下载都被阻止"。

周三，以色列网络安全巨头NSO否认法国总统马克龙可能在以色列飞马软件监控的5万个电话号码中。该组织的一名高级官员肯定地告诉媒体, 马克龙总统不是目标......他说被某些案件被披露感到不安。他还指出，仍在努力确定所有的事实，可以追溯到几年前，所以需要时间来审查一切。该组织说自己是一场 "恶毒和诽谤 "运动的受害者，并在一份声明中宣布，将 "不再回答媒体关于飞马公司案件的问题"。该集团强调，一个名字出现在5万人的名单上，"并不一定意味着它已经成为飞马公司的目标"，

而目前以色列政府的目标是如何限制这一事件的政治与外交伤害，据以色列媒体报道，政府已经任命了一个特别的政府机构间小组来处理关于使用飞马软件丑闻所带来的后果，并审查网络技术领域的出口许可证。 以色列国防部长本尼-甘茨暗示："获得这些系统的国家必须遵守许可证中规定的承诺。我们目前正在研究有关这一问题的公布信息。

飞马间谍软件可以插入智能手机以检索信息、照片、联系人和远程激活麦克风。 之前有消息称法国总统马克龙、摩洛哥国王穆罕默德六世和巴基斯坦总理伊姆兰-汗都在飞马的潜在目标名单上，世界各地有180多名记者据称被能够接触到NSO软件的各个国家所监视。