反对“健康独裁”：法国再爆发反新冠健康码大游行

“为了自由”，“反对健康独裁”：在7月17日的第一次全法国动员之后，本周六法国各地再次出现数十场示威活动，反对政府决议扩大新冠通行证检查范围，或强制某些工种强制员工接种疫苗。官方预计，全国将有近11万名示威者。

广告 继续浏览后续

根据7月13日BFMTV电视台的民调，受访者当中的76%都支持马克龙总统有关强制给医护等群体接种新冠疫苗，否则要面临处罚的决定；扩大检查新冠证明的决策也被大部分受访者拥戴。

然而这显然不是所有法国人的想法：7月24日星期六，全法再度上演“反对健康独裁”大游行，各地汇聚了黄背心，民粹主义者，新冠怀疑论者等各个群体。巴黎警察局表示，接到了3场游行示威的申请报告，地点路线分别是从巴士底广场到香佩里门，从马尔罗广场到荣军院，以及人权广场。此外北部的里尔，南部的马赛，图卢兹，东部的斯特拉斯堡，科尔马与贝尔福尔，西部的南特，中部的安纳西，里昂，均有民众或组织呼吁“反健康独裁”游行示威。

截至本周五，全法58%的民众已经至少接种了一针新冠疫苗，全部接种完毕者占总人口48%。鉴于德尔塔变种迅速“攻城略地”，法国立法机构通过决议，开始部分执行关于新冠健康码的限制性措施。目前仍待参议院表决的法案，若得到通过，将允许雇主解雇拒绝获取新冠健康码的雇员（涉及需要接待公众的机构）。健康码的获取方式有痊愈证明，阴性证明和疫苗接种证明这三种。随着阴性证明的获取途径不再无条件免费，大量民众已前往登记预约接种疫苗，不过也有电影院等场所抱怨，因开始执行健康码的检查，许多顾客选择不再光临。面对抗拒者的诉求，健康部长维兰保证：“如果日增感染从2万人降到3百人，或者90%-95%的民众已经接种了疫苗，那我们就会取消新冠健康码的检查，但现在还不行，不过政府会视情况，如果情况允许我们结束强制健康码，我们一定会尽快结束的”。