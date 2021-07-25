马克龙抵法属波利尼西亚，法国核试验辐射赔偿等议题摆桌上

离开东京，法国总统马克龙飞抵位于南太平洋的法属波利尼西亚。他与法国这一海外高度自治属国民选代表之间的议题，包括1966年到1996年之间法国在该地进行的核试验所造成的民众健康遗留问题，双方还将讨论如何应对新冠疫情，气候失调，如何应对中国在印度太平洋地区推进的影响力。

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7月25日星期天法新社帕皮提消息，法国总统马克龙已于昨日晚间飞抵法属波利尼西亚，这是他对该地的第一次正式访问。南太平洋的鲜花，和大溪地的舞者迎接他的到来，但马克龙本次与法属波利尼西亚方面的议题则并不轻松。

法属波利尼西亚位处墨西哥和澳大利亚的中间点，是由100多个岛屿组成的法国海外高度自治国家。它是法国在太平洋三块领地当中的一个，人口在28万左右，大小则与整个西欧不相上下。当地民众希望马克龙此行，能向他们确认核辐射赔偿。法新社指出，当年法国进行核试验，给当地民众造成的辐射后遗症，长期以来被认为是罔顾岛民健康与生命的种族主义，殖民主义写照，这在当今仍然是横在法国与法属波利尼西亚之间的一个心结。法新社表示，本次马克龙访问期间，民间将至少组织3场游行示威。

一位要求保持匿名的法国总统府官员向法新社表示，“总统马克龙本次访问法属波利尼西亚之际，将会试图打造一种强大而透明的对话机制，来鼓励接下来采取具体行动，直面历史，例如开放国家档案资料，以及进行个体赔偿”。7月早些时候，法国政府代表们在与法属波利尼西亚总统爱德华-弗里奇见面的时候，否认掩盖过核辐射。

今年3月，信息调查网站Disclose报道称，根据法国军方解密的近2百分文件，当年法国在法属波利尼西亚的193次核试验在1966年开始，1996年结束，其所产生的影响，比法国政府所承认的，远远要大。截至目前，只有63名波利尼西亚平民因核辐射得到了赔偿。

法新社引述帕皮提医疗中心前董事长帕特里克-嘉勒农的话称，“根据社会保险机构的数据，年龄介于40岁到50岁之间的波利尼西亚人，他们患有甲状腺癌症的比例在全球排第一”，“自从1985年以来，社会保险已经为辐射类患者提供了6亿7千万欧元，希望法国能够提供这一补偿”。

除了核试验历史遗留与赔偿问题，马克龙本次还将和法属波利尼西亚讨论南太平洋战略布局，尤其是现在中国在南太平洋推进其军事和商业影响力，早已不是秘密。总统府爱丽舍宫表示，马克龙将阐释他的印度太平洋地区战略视角，与当地民选代表讨论海平面上升的风险，飓风频繁化等气候问题，还将和当地医院的医护人员见面，了解他们与新冠疫情的斗争。截至目前，许多法属波利尼西亚民众都对新冠疫苗保持警惕，法国本土已有大约49%的民众接种了疫苗，这个比例在法属波利尼西亚，只有29%。