马克龙访日未促成日本生母“绑架”法国子女案进展，悲愤法国男继续绝食抗议

法国总统马克龙结束了在日本的访问，开始了南太平洋法属波利尼西亚的行程。前一天，马克龙在和日本首相菅义伟对话期间，提醒日方，法国男子费雪正处于“非常悲惨的情况”，但会后，并未发布任何有关费雪两名被日本生母“绑架”消息的进展。这引发了费雪的愤怒，他表示，将继续绝食抗议。

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今年39岁的法国男子文森-费雪之前是一名金融从业者，他在日本生活了15年。7月10日以来，他坐在东京奥林匹克体育馆附近的火车站前，绝食抗议，呼吁外界，尤其是到访日本，观看东京奥运会开幕式的法国总统马克龙，关注他两个孩子被日本生母强制带走的事件。

法新社表示，费雪与一名日本女子育有两个孩子，儿子6岁，女儿4岁，孩子们在2018年被日本女子单方面带走。法庭上，日本女子控诉费雪家庭暴力，但费雪称，她事后撤诉。截至目前，来自这名日本女子的回应极少，她的律师拒绝向法新社透露消息，但谴责媒体上刊发的“偏离事实的报道”。

法新社指出，父母分手后，依旧共管孩子，这在法国属于常规操作，父母当中的任何一方在正常情况下没有剥夺另一方分摊共管孩子的权力，也不可以强行单方面带走孩子。然而日本却不是这样，分手后的父母对孩子进行共管，在日本没有法律基础作为支撑，父亲或母亲单方面带走孩子，被社会所宽容，被政府所允许。法新社引述日本人权组织的数据，称在日本，被父亲或母亲单方面带走的未成年人数量，每年都有15万人。

尽管如此，马克龙还是在和日本首相菅义伟见面的时候，提醒日方，文森-费雪的情况非常悲惨。会后，马克龙在推特上赞扬了法国和日本之间的关系，没有提到费雪的诉求，这让费雪感到悲愤。他表示，“法国甚至都不知道我的孩子们是否还活着”，“这令人难以置信，难道生意比孩子们更重要”？“菅义伟和马克龙至少谈到了我的案子，这的确很好，但没有真正促进改变我的孩子们的现状，所以我还会继续（绝食抗议）”。