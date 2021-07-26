在时装和皮革制品业务的带动下，路易威登集团继续攀升

法新社报道，奢侈品行业的全球领导者路易·威登集团（LVMH集团）继续攀升，上半年利润达到53亿欧元，比新冠疫情爆发之前都要好得多。报道指出，LVMH集团的好业绩尤其是得益于其时装和皮革制品业务。

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LVMH集团的总裁贝尔纳·阿尔诺(Bernard Arnault)在该集团周一发布的声明中高兴地表示说，“路易·威登这半年度的成绩是杰出的。”和新冠疫情严重的2020年相比，LVMH集团今年1至6月的净利润增长了十倍；和疫情爆发前的2019年上半年相比，增长的幅度则是62%。

根据福布斯杂志的排名，贝尔纳·阿尔诺的财富在法国排名第一，在世界上排名第二。贝尔纳·阿尔诺的集团今年上半年的销售额为287亿欧元，同比增长53%；与2019年相比，增长幅度是11%。

贝尔纳·阿尔诺还表示，“在当前的走出健康危机和全球经济复苏的背景下，(...)LVMH集团处于非常有利的地位，可以在2021年继续增长并进一步巩固其在全球奢侈品市场的领先地位。”

法新社指出，LVMH集团的好成绩主要是受到其“时装和皮革制品业务”的推动，这要归功于路易·威登、迪奥、芬迪（Fendi）、罗意威（Loewe）和塞利纳（Céline）这些品牌“到处都能够赢得市场份额，并达到创纪录的销售额和盈利。”