马克龙海外行吁继续努力 逾60% 法国人至少接种了第一剂新冠疫苗

根据法国健康部数据指出，截止周一(7月26日)，超过60% 的法国人至少接种了第一剂新冠疫苗。而过去两周当中，再有400万名法国人接种疫苗。

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根据法国政府统计，法国新冠疫苗第一剂的接种已经超过4000万剂次，法国总统马克龙呼吁民众继续努力。

根据法国健康部数据指出，截止周一(7月26日)，超过60% 的法国人至少接种了第一剂新冠疫苗。而过去两周当中，再有400万名法国人接种疫苗。

法国总统马克龙周一在推特上贴文宣布法国接种第一剂疫苗数目超过4000万剂次时说，我们要一起努力战胜新冠病毒！

目前正在法国属地波利尼西亚视察的法国总统马克龙在推文中写道，4000 万法国人至少接种了一剂新冠疫苗，也就是接近 60% 的人口（而且在15 天内增加了 400 万人接种）。

据周日晚间法国政府公布的健康数据，将近 60% 的法国人口至少接种了一剂新冠疫苗。马克龙总统推文说， “法国很快就会达到 4000 万人接种第一剂疫苗。 我们在向前迈进。 不要放弃我们的努力，要接种疫苗，”。 此前，鉴于数据已经指出，有超过 3994 万法国人至少接种了第一剂疫苗，（也就是占了总人口的 59.2%），所以法国当局估计，周一应该可跨越 这个60% 的门槛。

根据法国健康部周日的数据，全法国已经有50%的民众，也就是3320万 民众完成二剂新冠疫苗的接种，也就是说他们完整地接种了疫苗。

自新冠病毒爆发以来，在法国，总共已导致111,644 人死亡。在政府公布这项数据之前的 24 小时内，新冠病毒已导致 6 名法国确诊病患死亡。