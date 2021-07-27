二分之一的法国人已经完整地接种了新冠疫苗

根据法国卫生当局周二公布的数字，已经完整地接种了新冠疫苗的法国人星期二达到了3402万6476人，在法国人口中的占比为50.5%，超过了50%。接种了至少一剂新冠疫苗的法国人则为4071万9515人。

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根据法国卫生部，第一剂疫苗和第二剂疫苗加在一起，在刚刚过去的一周中，法国施打的疫苗数量为470万剂，这是2020年12月开始疫苗接种以来，施打疫苗最多的一周。法国卫生部希望本星期和下星期会“做得更好”。

最近，法国的新冠感染人数迅速增长，每天的新增感染人数超过2万人（是6月底的十倍）。周一，住院患者人数超过了7千人，重症人数也在增长：政府不想放缓疫苗接种的步伐。

星期二，已经完整地接种了新冠疫苗的法国人超过了法国总人口的一半，达到了50.5%，但是，离全民免疫还有很大的距离，根据法新社的报道，面对德尔塔变异株，要达到全民免疫，接种疫苗的法国人在全国人口中的占比要达到90%。

法国卫生部称，在疫苗接种上落后于欧洲邻国的法国，“缩小了与意大利和比利时的差距”。但法国仍然落后于西班牙和葡萄牙，不过法国处于“非常迅速的追赶阶段”。

法国总理卡斯泰说，他相信到8月底，至少接种一剂疫苗的法国人会达到5千万人。