古巴驻法国大使馆遭汽油弹袭击 哈瓦那谴责美国

古巴驻法国大使馆7月26日夜间遭人投掷混合汽油弹。古巴外交部立即将这一事件归咎于美国，谴责这是一起"恐怖主义"行为。法国警方已加强古巴使馆周边安全警戒。无人立即声称对该事件负责。法国极左派领袖梅郎雄怒斥这起攻击“可憎”。

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据法国消防员说，他们在午夜过后不久接到袭击警报，“有人向位于巴黎15区的古巴外交使团投掷了两个燃烧装置，但这两个造成轻微损害的装置在他们到达之前就被扑灭了”。古巴大使馆说，袭击没有造成人员受伤。

随后，古巴外交部长布鲁诺-罗德里格斯（Bruno Rodríguez）在推特上说："我们谴责用混合燃烧弹我国驻巴黎大使馆@EmbaCubaFrancia的恐怖袭击”。他补充说："我认为，美国政府应对不断针对我国的攻击运动负责，这些运动鼓励了这种行为（掷弹），他并指美国从其国内呼吁暴力而逍遥法外。

据古巴外交部称，袭击发生在23:45（格林尼治标准时间21:45），三枚自制燃烧弹被投向古巴驻巴黎大使馆，造成的火灾被古巴外交官员扑灭。

法新社说，在刚过去的周末和周一，在7月26日古巴“全国起义日假期，世界不同国家的首都，发生了支持和反对古巴政府的示威活动。之前两个星期，古巴受到反政府抗议活动的震撼。那次抗议活动造成1人死亡，数十人受伤，数百人被捕。

包括巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔在内的大约20个国家，昨天周一与美国国务卿安东尼-布林肯一道，呼吁古巴政府"尊重古巴人民受法律保障的权利和自由"，并 "释放在"7月11日抗议活动中的被捕，被拘留者。

古巴外长布鲁诺-罗德里格斯在另一条推文中说："美国国务卿的声明得到了少数几个国家的支持，因为这些国家在压力下不得不遵守指令。

他还说："#古巴得到了184个国家的支持，这些国家都要求#取消制裁"（指美国对古巴的制裁）。

巴黎检察官办公室周二上午在给法新社的声明中说，巴黎检察官办公室已对"爆炸物或燃烧装置造成的损害"展开调查。调查工作委托给巴黎司法警察第三区（3DPJ）。

法国极左派“法国不屈服运动”领导人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在推特上愤怒谴责向古巴驻法使馆投燃烧瓶是一种"令人难以置信和可憎"的行为。他将这次攻击归咎于"美国荒谬的仇恨运动"。