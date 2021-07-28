法国搭乘公共交通应出示健康通行证 或于8月7日左右生效

法国将实施要求旅客搭乘公共交通工具时得出示健康通行证，这项措施应可在“8月7日至10日之间”生效。

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法国交通部长让-巴蒂斯特·杰巴里 (Jean-Baptiste Djebbari) 解释说，健康通行证的检查将随机进行，而不是系统地进行。 要求旅客出示健康通行证的做法也将扩及到搭乘火车、飞机等长途交通。

对搭乘火车而言，旅客健康通行证的管控将不会采取系统化。 检查行动可以是在月台上、火车上，甚至火车到站时，进行随机进行。在火车站，他们将由国家铁路局SNCF 的特工和警察同时执行。 此外，他们这项检查工作的组织必须能够避免在火车站或机场出现长龙的等候队伍。

如果旅客出发前，其新冠病毒检测呈阳性，法国铁路公司SNCF同意将可退票。 为了让那些被迫参加新冠病毒测试才能搭车的旅行者的生活更轻松，交通部长杰巴里宣布，“如果您预订了火车票（......）并且在此期间被宣布新冠检测为阳性，铁路公司承诺退还你这张火车票的钱……”。他补充说， “这同样适用于搭乘飞机的旅客，对于飞机，我们可以在起飞之日之前，可要求还款”。

交通部长对这项措施的实施充满信心。 他说，他没有事先预料到旅客会拒绝服从他们的“大问题”，但警告说，国家将会“不妥协”地监控和应用该设备。 尽管 南方铁路工会组织(SUD-rail) 呼吁不要实施检查旅客健康通行证，但部长也对铁路局工作人员对于该措施的实施充满信心。 交通部长表示，那些顽固的火车查票员将会被调到其他职位。

还交通部将测试一些系统，以节省在车站的等候时间。 交通部长希望能够“将火车票、机票与健康文件联系起来”以节省时间，并且能够减少排队现象，“例如，旅客您在月台上就能够接触到一名工作的查票员”。