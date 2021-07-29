新冠：法国留尼汪岛和马提尼克岛再度被封锁

法国政府对海外领土留尼汪岛和马提尼克岛收紧了防疫措施，为了应对新冠病例的迅速增加，留尼汪岛和马提尼克岛即将于本周末起重启封锁措施。

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法新社报道，在留尼汪岛，新冠发病率已经达到了每10万居民350例，检测阳性率“攀升到了近10%”。在留尼汪岛，自本周末起，为期两个星期，将在白天实施部分封锁，在晚上6点到第二天凌晨5点，实施严格的宵禁。

从早上5点到下午6点，从周一到周六，人们的出行范围被限制在离家方圆10公里的半径范围内，周日，这个半径减少到5公里。同时，餐厅、酒吧和体育馆将关闭。

就马提尼克岛，政府星期三就已经宣布，实施为期三个星期的封锁。

法国总理卡斯泰周四将海外领土的疫情严重程度描述为是“悲剧”的情况，他对那些“不愿接种疫苗”的人感到遗憾。

法新社还指出，最近几周，德尔塔毒株导致的新冠病例增加主要集中在法国的大城市，尤其是集中在旅游区，比如大西洋沿岸和地中海沿岸的地方，但是，法国政府认为法国大东地区、尤其是下莱茵河地区和年轻人中，疫情也是“令人担忧”的。

本周六，法国各地还将有反对扩大健康通行证适用范围和反对强制接种疫苗的抗议活动，而且，抗议的规模有望超过上星期六。

在离抗议活动还有两天的时间，法国政府继续希望能够说服人们打疫苗。

法国总理卡斯泰周四在外省视察时表示说，“接种疫苗是绝对必要的”。法国总理还表示，在一些疫情造成严重破坏的国家，人们梦想着能够打上疫苗，可是却没有疫苗可打。