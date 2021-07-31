巴黎和多个城市爆发反健康通行证示威游行

法国10几个城市7月31日爆发了反健康通行证的游行。内政部公布的官方数字为20万4090，其中巴黎有14250人参与抗议活动；组织者却说有好几十万人上街抗议。19人被拘捕，3名警察受伤。一些居民高举“反法西斯、反独裁”；“我们要自由”的示威牌。有的示威者高唱马赛曲，高喊不要强迫打疫苗、强制推行健康通行证的独裁做法。

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巴黎示威队伍分为两部分。从十七区维利耶地铁站（Villiers）出发的队列驶向巴士底狱广场，相对平静。而从巴黎蒙帕纳斯火车站（Gare de Paris-Montparnasse）出发的队列在红磨坊附近与警方发生严重冲突。示威者向警察投掷石块、放炮竹，并攻击一名采访的法新社记者，总部要求记者立即返回。警方向示威者发射了催泪弹。

这已经是第三个周六民众组织起来反对强制推行健康通行证。7月24日游行的人数曾为16万；7月17日游行的人数曾为11万；此次游行官方统计数字为20多万。法国从7月21日起，文化娱乐场所已要求必须出示健康通行证。从8月9日起，民众进入餐厅和搭乘航班、火车都将必须出示健康通行证。法国宪法委员会将于8月5日审议关于扩大健康通行证应用范围的法案。也就是说，如果政府看势头不对，还有向后退的选择。

7月31日，西北部城市里尔、雷恩、南特；东北部城市斯特拉斯堡、梅斯；中部城市里昂、蒙彼利埃、阿维尼翁、普罗旺斯地区艾克斯；西南部城市波尔多、波城；南部城市马赛、土伦、尼斯等地都爆发了上千人的游行示威。大城市示威人数在两、三千左右；尼斯为6500人；土伦市人数居多，为13000人。此次极右势力“国民联盟”以及前国民阵线党副主席弗洛里安·菲利波（ Florian Philippot）领导的“爱国者”更是抓住时机让马克龙难看。

主张脱离欧盟的极右势力“爱国者”7月31日在巴黎示威中，统统不戴口罩，高举“蓝白红国旗”；同时高举被撕毁的欧盟旗帜在巴黎游行。他们反对任何的封城防疫措施；更反对注射疫苗；对推行健康通行证采取激进反对方式。游行的口号都以要自由不要独裁为主线。

根据《巴黎人报》和法国国内新闻台(FranceInfo)7月16日做的民调，62%的法国人赞成在公众场合推行健康通行证；69%的法国人赞成医护人员必须接种新冠疫苗；但也有65%的法国人同情上街游行的民众。他们表示：我们并不接受没有选择的逼迫做法。

已经实施宵禁的海外大区马提尼克(en Martinique)和海外省留尼汪岛(à la Réunion)也爆发了不同程度的抗议示威，但比法国本土的抗议活动规模小得多。马提尼克医院床位已人满为患。7月31日，有名病患从马提尼克转往巴黎的大医院抢救。