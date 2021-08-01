法国沃苏勒国际亚洲电影节（FICA）痛失技术总监

FICA创始人及总经理戴鲁安纳夫妇（（Martine Thérouanne和Jean-Marc Thérouanne）和技术总监Marc Haaz （右）在戛纳电影节。2021年7月

7月27号，法国上索恩省（Haute-Saône）一个机场发生一起夺命超轻型飞机坠毁事故，造成两人不幸遇难。之后消息证实遇难者之一是法国沃苏勒（Vesoul）国际亚洲电影节（FICA）的技术总监马克·哈兹（Marc Haaz）， 他同时也是一位颇具才华和前途的导演和制片人。他的英年早逝被认为是法国电影界的一个重大损失。

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据当地媒体报道，两位飞行遇难者马克·哈兹和马克-布兰查德都积极参与沃苏勒当地协会的生活。33岁的马克·哈兹多年来担任沃苏勒国际亚洲电影节的技术总监，并成立了一个协会，经营着一家影片制作公司。沃苏勒检察院已经开始对坠机事件展开过失杀人案调查。

马克·哈兹不幸突然离世消息传来后，沃苏勒国际亚洲电影节创办人及总经理戴鲁安纳夫妇（Martine Thérouanne 和 Jean-Marc Thérouanne）当天沉痛发表悼文称：“我们的得力助手、沃苏勒国际亚洲电影节FICA的技术总监和电影制片人马克·哈兹今天去世了。这起微型飞机事故发生在上午9点57分，当时我们正在筹备在维苏尔举行的第28届亚洲电影国际节。 他享年33岁。面对你死亡的恐怖，我还能说什么呢。你充满青春、对未来、工作、生活充满激情，从青少年时期就对电影产生了热爱…..”

悼文称，20年前，2001年9月，马克·哈兹认识了玛蒂娜·戴鲁安纳, 随后被邀请成为FICA电影节青年评审团成员。自2010年以来，就一直一起去参加戛纳电影节。马克·哈兹与电影节接触后学习了电影，成为一名演员，也成立了自己的制作发行公司 "Osprod"。今年还与FICA有一个共同的项目，就是要发行由菲律宾导演Arden Rod Condez的电影 « John Denvers Trending »，该片在2020年的第26届FICA 上获得了评委、评论家和观众奖，并得到了法国勃艮第-弗朗什-孔泰省长和法国教育部CLEMI的支持。

这篇深情的悼文称，马克-哈兹多年来一直担任沃苏勒国际电影节的技术总监。正是由于他和团队的专业敬业精神，让开幕式和闭幕式以及每期的两百场放映活动才会如此成功。

一年一度的沃苏勒亚洲国际电影节创办于1995年，是法国乃至欧洲创办时间最早的亚洲电影节，每年二月份举办。戴鲁安纳夫妇坚持不懈，以不变的初衷与热情致力于将商业片之外的亚洲各国优秀电影呈现给法国观众，发掘亚洲电影新人，奖励亚洲电影创作，让亚洲电影人有一个得以走进国际的平台，也让法国观众获得对亚洲艺术与社会现实予以关注的另一种视角可能性。

2021年沃苏勒电影节因新冠疫情停办一年。目前计划将于2022年2月1日至8日举行下一届。